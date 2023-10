Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach – tzw. pumptrack – oraz ścianka do gry w tenisa powstają w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Obie inwestycje są realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

Prezydent Katowic Marcin Krupa przypomniał, że budżet obywatelski od lat umożliwia mieszkańcom realizację ich pomysłów. Dzięki temu w Dolinie Trzech Stawów - jednym z najpopularniejszych miejsc rekreacji w mieście wcześniej powstały nowe alejki spacerowe, plenerowa siłownia oraz pierwszy w Katowicach wodny plac zabaw.

"Kolejną inwestycją na tym obszarze jest tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach. To projekt, który w ubiegłorocznym głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego poparło ponad 8 tys. mieszkańców. Niedaleko tego miejsca, na asfaltowym placu koło przystani kajakowej budowana jest ścianka do nauki gry w tenisa. Niewątpliwie będą to kolejne elementy jeszcze bardziej zwiększające atrakcyjność Doliny, które będą gotowe na otwarcie przyszłorocznego sezonu" - zaznaczył prezydent.

Prace przy pumptracku obejmują m.in. ukształtowanie terenu pod bieżnię rowerową, wyrównanie i utwardzenie gruntu oraz położenie nawierzchni mineralno-asfaltowej. Oprócz tego pojawią się urządzenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki rowerowe. Inwestycja zakłada powstanie w tym miejscu dwóch torów. Młodsze dzieci będą mogły skorzystać z krótszego toru, o długości 32 m. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników powstanie 243-metrowa trasa. Koszt budowy to nieco ponad 700 tys. zł. Z obu torów mieszkańcy będą mogli korzystać na wiosnę przyszłego roku.

Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Mieczysław Wołosz powiedział, że inwestycja powstanie na dotychczas niezagospodarowanym terenie przy stawie Łąka. "Pumptrack będzie świetnie uzupełniał charakter tego miejsca. Dzięki niemu młodzież i dzieci będą mogły nabywać umiejętności jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze w miejscu do tego specjalnie przystosowanym" - wskazał Wołosz. Jak dodał dyrektor, podobny obiekt, również sfinansowany z budżetu obywatelskiego, działa od 2016 r. Osiedlu Witosa i cieszy się dużą popularnością.

W Dolinie Trzech Stawów trwają również prace związane z budową ścianki treningowej do tenisa ziemnego razem z zamontowanym na niej piłkochwytem. To również projekt z budżetu obywatelskiego. Podczas ubiegłorocznego głosowania mieszkańców uzyskał 832 głosy. Oprócz budowy ścianki prace obejmują też remont nawierzchni kortu. W ramach inwestycji zamontowane zostaną także meble miejskie - ławki, kosz na odpady, stojak rowerowy. Sama ścianka - o szerokości 8 m i wysokości 3 m - zostanie wykonana z polimerobetonu. Zamontowany na ściance piłkochwyt będzie miał 1 m wysokości i zostanie wykonany z siatki stalowej ocynkowanej. Koszt tej inwestycji, której realizacja zakończy się do końca br., to blisko 200 tys. zł.