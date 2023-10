Pierwsza w Katowicach velostrada - droga rowerowa o podwyższonym standardzie wraz z infrastrukturą dla pieszych - do jesieni przyszłego roku połączy dwie dzielnice miasta: Giszowiec i Brynów. W październiku ogłoszony zostanie przetarg na jej budowę - wynika z informacji władz miasta.

Obecnie łączna długość tras rowerowych w Katowicach to blisko 192 km. Jak poinformował prezydent Katowic Marcin Krupa, od 2015 r. w mieście powstało ponad 45 km infrastruktury rowerowej za przeszło 40 mln zł. Trwa budowa nowych tras w rejonie osiedla Zgrzebnioka oraz na połączeniu dzielnic Dąbrówka Mała i Szopienice-Burowiec.

"Kolejna dobra wiadomość to ogłoszenie przetargu na budowę pierwszej velostrady w Katowicach, która połączy Brynów z Giszowcem, a docelowo będzie prowadziła do Mysłowic. Bezkolizyjna droga o szerokości 4 metrów będzie pozwalała na bezpieczne i sprawne poruszanie się pomiędzy Brynowem, Muchowcem i Giszowcem, z którego istniejącymi połączeniami dojedziemy do Nikiszowca oraz Szopienic" - podał prezydent.

W ramach tej inwestycji powstanie prawie 4,4 km nowej infrastruktury rowerowej. Odcinek będzie rozpoczynał się przy układzie drogowym przy ulicy Kolistej, zostanie poprowadzony pod trasą DK-86 i dalej śladem dawnej linii kolei piaskowej. Połączy się z ul. Francuską i terenami w rejonie Katowickiego Parku Leśnego oraz przystanku autobusowego Muchowiec Korty Pętla. Dalej velostradą będzie można dostać się do przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową nr 1.

Cały odcinek velostrady będzie miał szerokość 4 metrów. Obok powstanie szeroki na 2 metry chodnik, oddzielony od drogi 1,5-metrowym pasem zieleni, z wyjątkiem fragmentu od ul. Francuskiej do ul. Huberta. Droga będzie oświetlona, powstaną miejsca obsługi rowerzystów oraz licznik rowerowy na wysokości ul. Francuskiej.

Nowa infrastruktura dla rowerów powstaje też w Katowicach dzięki inwestycjom realizowanym w ramach rządowego programu Polski Ład - przy czterech z sześciu projektów drogowych o łącznej wartości 148 mln zł powstają również drogi rowerowe: wzdłuż ul. Dobrowolskiego, w ramach układu drogowego do osiedla Mieszkanie Plus przy ul. Korczaka, w ramach drugiego etapu rozbudowy układu drogowego przy ul. Gospodarczej oraz przy przebudowie układu drogowego w rejonie ulic Armii Krajowej, Wilczewskiego i Kalinowej.

Łączna długość tras rowerowych w Katowicach to prawie 192 km. Wśród ostatnio oddanych odcinków jest m.in. 700 metrów drogi prowadzącej wzdłuż ul. Francuskiej, pomiędzy ul. Trzech Stawów oraz ul. Lotnisko. W związku z pracami powstało tam też rondo (na skrzyżowaniu Francuskiej i Trzech Stawów), chodnik, dodatkowe oświetlenie czy ławki parkowe. Kolejny z nowych odcinków sieci infrastruktury rowerowej powstał nieco ponad kilometr dalej, w efekcie budowy nowego układu drogowego na osiedlu Paderewskiego.