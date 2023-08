Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową ws. planowanej 5,2-kilometrowej linii tramwajowej na południe Katowic – podało w piątek miasto. Decyzja umożliwia dokończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na budowę.

Jak przekazała rzeczniczka katowickiego urzędu miasta Sandra Hajduk, wraz z budową nowego centrum przesiadkowego Kostuchna, ma to być największa inwestycja w obszarze transportu publicznego w najnowszej historii tamtejszego samorządu. Jej łączna wartość szacowana jest na ponad 350 mln zł. Przetarg na budowę ma ruszyć najpóźniej w II poł. 2024 r.

Pięciokilometrowa nowa linia tramwajowa, która pierwotnie miała powstać do 2020 r., ma prowadzić od dzisiejszej pętli tramwajowej w dzielnicy Brynów do dzielnicy Kostuchna. Na nowej trasie ma być osiem przystanków, oddalonych o 600-800 m. Projekt zakłada, że połączenie umożliwi podróż z Kostuchny na katowicki rynek w 22-24 minuty. Prędkość komunikacyjna ma wynosić 24-30 km/h.

Jak przypomniała w piątek Hajduk, prezydent miasta Marcin Krupa złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji w lutym 2019 r. Było to zwieńczenie kilku lat pracy nad dokumentacją projektową, w czasie których m.in. w konsultacjach wybrano przebieg liczącej 5,2 km linii (ma ona biec na obrzeżach obszaru zurbanizowanego).

We wrześniu 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję środowiskową, ta jednak została zaskarżona przez przyrodnicze organizacje pozarządowe. Sprawa została przekazana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

"Po wielu interwencjach prezydenta Katowic ostateczna decyzja GDOŚ z 21 sierpnia br. uchyla decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (…) w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymuje decyzję w mocy. Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji" - przekazała Hajduk.

"Otrzymanie decyzji oznacza, że możemy ponownie ruszyć z pracami projektowymi. W przyszłym roku rozpoczniemy przetarg na wybór wykonawcy tramwaju na południe" - zapowiedział, cytowany przez rzeczniczkę, prezydent Krupa.

Zakończenie prac projektowych, zgodnie z umową, ma nastąpić do 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji środowiskowej. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, które z kolei umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych. Przetarg ma zostać ogłoszony najpóźniej w drugiej połowie 2024 r.

Budowa nowej linii do południowych dzielnic Katowic miała być jednym z elementów szacowanego obecnie na ok. 1,5 mld zł netto kosztów kwalifikowanych projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2014-20. Jest on dotowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzedniej perspektywy.

Na początku 2020 r. katowicki samorząd informował o przesunięciu ponad 71 mln zł uzgodnionej unijnej dotacji z opóźnionego projektu nowej linii tramwajowej na inne zadania. Miasto przekonywało, że na wydłużenie czasu projektowania inwestycji wpłynęło oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ.

W odpowiedzi katowicka RDOŚ na początku 2020 r. wskazywała, że dokumentacja dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla nowej linii była wówczas - wbrew twierdzeniu miasta - niekompletna. Decyzja ta została wydana ostatecznie we wrześniu 2020 r., a następnie zaskarżona.

Nowa linia tramwajowa na południe Katowic, zgodnie z pierwotnymi założeniami, miała być gotowa w 2020 r. Jeszcze na początku 2020 r. miasto za realny uznawało termin ukończenia i rozliczenia inwestycji na przełomie 2023 i 2024 r. Ryzyko nieukończenia inwestycji w poprzedniej perspektywie finansowej, czyli do końca 2023 r., wiązało się z utratą przyznanych na ten cel środków unijnych.

Dlatego władze Katowic zaproponowały odpowiednim instytucjom przesunięcie dotacji z nowej linii m.in. na dokończenie modernizacji istniejących połączeń. Zadeklarowały też, że nowa linia o długości ok. 5 km będzie realizowana bez względu na finansowanie zewnętrzne i powstanie w możliwie szybkim tempie.

Obecnie projekt składa się z dwóch części. Inwestorem budowy nowej linii tramwajowej od pętli Brynów do centrum przesiadkowego Kostuchna ma być spółka Tramwaje Śląski. Zakładany koszt to prawie 277 mln zł, z czego planowane jest pozyskanie ponad 191 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-27.

Drugie zadanie, budowa centrum przesiadkowego Kostuchna, ma realizować samorząd Katowic. Jego szacunkowy koszt to prawie 74 mln zł, z czego dofinansowanie może wynieść 51,5 mln zł. Oba przedsięwzięcia znajdują się na liście projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym w ramach tzw. działania 3.1 FENiKS - Transport Miejski.

W lipcu br. miasto dostało informację, że w ciągu trzech miesięcy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umieści oba przedsięwzięcia w tzw. wykazie projektów zidentyfikowanych. Nabór wniosków o dofinansowanie ma ruszyć w styczniu 2024 r. i potrwać do 30 czerwca 2024 r. W tym czasie Tramwaje Śląskie oraz Katowice mają złożyć wnioski o dofinansowanie.