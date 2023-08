Umowę na 30 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisali w czwartek w Katowicach wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel i prezydent miasta Marcin Krupa. Dotacja wspiera realizowane już za blisko 150 mln zł sześć inwestycji drogowych na terenach mieszkaniowych i usługowych.

Jak podkreślił podczas uroczystości wiceminister Bittel, przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji dlatego, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została przygotowana pula na zadania miejskie dla miast na prawach powiatu z siedzibami wojewodów i marszałków.

"Takich zadań w Polsce będzie realizowanych 18. Dofinansowanie z RFRD to ponad 380 mln zł. Łączna wartość tych zadań zbliża się 0,5 mld zł, a więc widać, że jest to bardzo istotna część RFRD, która pozwoli również w dużych miastach, dużych ośrodkach, poprawić jakość życia, sprawić żeby się żyło wygodniej, żeby były lepsze powiązania komunikacyjne, a co za tym idzie umożliwiony rozwój gospodarczy" - mówił Bittel.

Przypomniał, że stała 3-miliardowa pula praktycznie co roku od 2019 r. jest przekazywana na zadania samorządów ziemskich i gmin. Gminy z woj. śląskiego takich zadań realizują 722 za blisko 900 mln zł - wskazał wiceszef MI.

Prezydent Katowic uściślił, że w kwocie blisko 160 mln zł, za którą obecnie miasto realizuje swoje inwestycje drogowe, tylko niecałych 40 mln zł to środki własne: pozostałe pochodzą z Polskiego Ładu czy z właśnie z RFRD. Krupa podziękował za rządowe wsparcie umożliwiające realizację planowanych już od lat układów drogowych.

Czwartkowa dotacja wspiera jedno z większych przedsięwzięć Katowic pod kątem wartości i zakresu prac, których realizacja rozpoczęła się w tym roku. Umowę z wykonawcą miasto podpisało w kwietniu br. Prace za ponad 148 mln zł ma wykonać w niespełna dwa lata Budimex.

Jedna z części tego zamówienia, dotycząca tzw. Strefy Kultury przy centrum, zapewni nowe połączenie dzielnicy Bogucice z al. Roździeńskiego: będzie to m.in. przedłużenie ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej z rondem u ich zbiegu, a także nowy odcinek ul. Mieroszewskiego - od skrzyżowania z ul. Bończyka do nowego przedłużenia ul. Dobrowolskiego.

W centrum powstanie przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Na osiedlu Tysiąclecia, jednym z największych w Polsce, powstanie nowy układ drogowy w rejonie ul. Tysiąclecia 88, który m.in. usprawni dojazd do podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Ponadto przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej oraz w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej, a także budowę układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej i Wilczewskiego. Inwestycje mają obejmować rozwiązania dla kierowców samochodów, komunikacji miejskiej, pieszych oraz rowerzystów.

Zakładany czas na realizację wszystkich tych inwestycji to niespełna dwa lata od podpisania umowy. Samorząd Katowic - po zakończeniu w poprzednich latach dwóch dużych inwestycji drogowych w postaci budowy nowych węzłów przelotowych tras w dzielnicach Giszowiec i Piotrowice - koncentruje się teraz na mniejszych zadaniach tego typu.

W czwartek wiceminister Bittel uczestniczył też w Zabrzu w podpisaniu umowy na rządowe dofinansowanie realizacji części odcinków planowanej 6-kilometrowej wschodniej obwodnicy centrum tego miasta w ciągu drogi nr 921. W 2021 r. tamtejszy samorząd dostał zapewnienie ok. 62 mln zł dotacji do RFRD - w ramach puli na obwodnice miast w ciągu dróg wojewódzkich.

"Takich zadań jest ok. 50 w całej Polsce realizowanych, kwota dofinansowania to 2,4 mld zł, więc niebagatelna rzecz, która będzie poprawiała funkcjonowanie tych ośrodków, które zostaną otoczone obwodnicami. To jest też ważne z punktu widzenia możliwości organizacji transportu miejskiego: jak obciążymy centra miast, to łatwiej jest prowadzić transport zbiorowy, jeszcze lepiej wiązać transport drogowy z transportem kolejowym" - akcentował, odnosząc się do zabrzańskiego projektu, Bittel.

Wschodnia obwodnica centrum Zabrza jeszcze nie jest projektowana (przetarg z 2020 r. na dokumentację unieważniono w następstwie błędnego ustawienia poczty elektronicznej w urzędzie). Dokumentację przedprojektową samorząd zamówił 26 czerwca br. Częścią obwodnicy miałaby być przebudowana ul. Hagera, a także jej przedłużenie do ul. Wolności w Zabrzu, do których władze miasta dostały zapewnienie dotacji z RFRD.

Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu w kwietniu br. ogłosił przetarg na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z rozbudową ulicy Hagera". W czerwcu br. podpisał wartą 1,9 mln zł umowę na tę dokumentację z firmą Sweco Polska.