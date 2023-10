Przetarg na budowie pierwszego w Katowicach odcinka velostrady - drogi rowerowej o podwyższonym standardzie z infrastrukturą dla pieszych – prowadzi katowicki samorząd. Droga połączy dwie dzielnice miasta: Brynów i Giszowiec; a docelowo Katowice z Mysłowicami.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

Ogłoszenie przetargu potwierdziła we wtorek PAP rzeczniczka urzędu miasta Sandra Hajduk.

Wyłoniony ma zostać wykonawca prawie 4,4 km nowej infrastruktury rowerowej. Patrząc od Giszowca, odcinek będzie rozpoczynał się w rejonie ul. Kolistej, zostanie przeprowadzony pod trasą DK86 i śladem dawnej linii kolei piaskowej. Połączy się z ul. Francuską i terenami w rejonie Katowickiego Parku Leśnego oraz przystanku autobusowego Muchowiec Korty Pętla. Dalej velostradą będzie można dostać się do przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową nr 1.

Pierwszy odcinek velostrady w Katowicach będzie spełniał standardy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która przygotowała założenia metropolitalnych velostrad. Sama droga dla rowerów będzie miała szerokość 4 metrów. Obok powstanie szeroki na 2 metry chodnik, oddzielony od drogi 1,5-metrowym pasem zieleni (z wyjątkiem fragmentu od ul. Francuskiej do ul. Huberta). Droga będzie oświetlona, powstaną miejsca obsługi rowerzystów i licznik rowerowy na wysokości ul. Francuskiej.

Trasa umożliwi bezpieczne i sprawne poruszanie się pomiędzy Brynowem, Muchowcem i Giszowcem, z którego istniejącymi połączeniami będzie można dojechać do Nikiszowca oraz Szopienic. Stanie się też zaczynem metropolitalnej velostrady nr 6 z Katowic do Mysłowic (to jedna z dwóch pierwszych velostrad dla których całego przebiegu powstają już zamówione przez GZM koncepcje techniczne).

Jak akcentują władze GZM, budowa velostrad to jedno ze strategicznych działań podejmowanych we współpracy z miastami Metropolii. Mają one pełnić głównie funkcję transportową, zapewniając bezpieczny przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami.

Planowane przebiegi velostrad zostały wytyczone przez Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Łącznie założono budowę 8 velostrad o długości ok. 120 km. Ten katalog nie jest zamknięty. Trwają ustalenia dotyczące kolejnych przebiegów.

Dla pierwszych z nich - z Sosnowca do Katowic oraz z Katowic do Mysłowic - Metropolia wykonała już czynności przygotowawczo-organizacyjne, m.in. pomagając miasto w wykupie gruntów, w tym po kolejach piaskowych, a także zamawiając przygotowanie koncepcji technicznych. Zamówione w lipcu - z 10-miesięcznym terminem - koncepcje obejmą odcinki o długości 5,8 oraz 4,7 km.

Cała velostrada nr 6 (Katowice-Mysłowice) będzie miała 9,1 km (koncepcja obejmuje 4,7 km) i rozpocznie się w Katowicach-Brynowie, będzie biegła przez Giszowiec. Następnie w kierunku Mysłowic ma przebiegać wzdłuż ul. Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza Pileckiego.

W grudnia ub. roku GZM podpisała dwie pierwsze umowy dotyczące dofinansowania budowy velostrady Katowice - Mysłowice, realizowanej w ramach dużego projektu o nazwie Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych. Jedna z nich dotyczyła właśnie połączenia Brynowa z Giszowcem.

Głównym dokumentem, który określa zasady i tryb realizacji dróg rowerowych o funkcji transportowej i o znaczeniu ponadlokalnym określa "Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM". Prócz budowy velostrad, jego celem jest wdrożenie wspólnego programu rozbudowy dróg rowerowych, dzięki któremu w GZM powstanie spójna sieć. Umożliwi to maksymalne wykorzystanie potencjału transportowego prowadzonych inwestycji rowerowych w poszczególnych gminach.

W samych Katowicach obecnie łączna długość tras rowerowych to blisko 192 km. Według władz miasta od 2015 r. w mieście powstało ponad 45 km infrastruktury rowerowej za przeszło 40 mln zł.

Wcześniej o przetargu na budowę velostrady między dzielnicami Giszowiec i Brynów poinformował portal katowice24.info.