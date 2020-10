Katowice: Zwolnienia z czynszów oraz podatków i opłat w nowym Pakiecie Przedsiębiorcy

Ma on pomóc branży gastronomicznej, fitness i parkom rozrywki, które w związku z rządowymi obostrzeniami w ramach walki z pandemią musiały w dużej mierze ograniczyć lub zawiesić działalność gospodarczą. To podobne rozwiązania do wprowadzonych w Katowicach wiosną.

"Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Mieszkańcy prowadzący biznesy w branżach fitness czy też restauracyjnej podkreślają, że ich dochody z dnia na dzień spadły niemal do zera. Prowadzenie sprzedaży posiłków na wynos, czy prowadzenia treningów online nie ma szans zrekompensować przedsiębiorcom w odczuwalny sposób ponoszonych strat" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, który w czwartek przedstawił założenia Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0.

"W Katowicach mamy ponad 28 tys. mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. To m.in. dzięki tym firmom Katowice tak prężnie rozwijały się w ostatnich latach. Dlatego mając na uwadze aktualną sytuację podjąłem decyzję o wdrożeniu na miesiąc Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 dla podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych, fitness i zdrowia fizycznego oraz parków rozrywki" - dodał prezydent.

Przedstawiciele samorządu podkreślają, że celem Pakietu jest przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie firm. Przyjęte rozwiązania są podobne do tych, które miasto wdrożyło wiosną w pakietach osłonowych adresowanych do przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych i sektora kultury.

Pierwsze dwa filary Pakietu 2.0 adresowane są do przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Dwa kolejne dotyczą już wszystkich przedsiębiorców z branż gastronomii, zdrowia fizycznego i parków rozrywki.

Pierwszy filar to zwolnienie firm z czynszu najmu w lokalach użytkowych należących do miasta na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Drugi, podobny filar, dotyczy czynszów dzierżawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorcy także zostaną zwolnieni z czynszu na miesiąc.

Trzeci filar oznacza możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ostatni, czwarty filar, dotyczy 50-procentowej obniżki za odbiór odpadów, także na miesiąc.