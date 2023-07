W pierwszym półroczu 2023 r. zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał 26 decyzji o wsparciu nowych projektów wartych w sumie prawie 1,4 mld zł – podała we wtorek KSSE. Powstanie co najmniej 625 nowych miejsc pracy, a ponad 2,7 tys. istniejących będzie utrzymanych.

"Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że skutecznie +odczarowaliśmy+ specjalne strefy ekonomiczne, udowadniając, że nie są one jedynie dla tych największych inwestorów, ale także dla małych i średnich, z polskim kapitałem" - podkreślił prezes KSSE Janusz Michałek.

Jak ocenił, cały 2023 rok Strefa powinna zamknąć wynikiem lepszym niż w roku 2022, kiedy wydano 78 decyzji o wsparciu nowych projektów wartych w sumie prawie 2,3 mld zł. KSSE spodziewa się, że w drugim półroczu br. wydanych będzie więcej decyzji o wsparciu niż w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

34,6 proc. pozyskanych w pierwszym półroczu projektów zrealizują małe polskie firmy, a 19,2 proc. firmy średnie. Duże przedsiębiorstwa to 46,2 proc. inwestorów. Ponad trzy czwarte inwestycji to przedsięwzięcia polskich firm, które zainwestują łącznie 393,9 mln zł, tworząc ponad 200 nowych miejsc pracy i utrzymując ponad 2,2 tys. istniejących. Na polskie firmy przypada też ponad 73 proc. inwestowanego kapitału.

Wśród największych przedsięwzięć, które otrzymały wsparcie KSSE w pierwszym półroczu 2023 roku, jest warta ok. 460 mln zł budowa nowej odlewni firmy Brembo w Dąbrowie Górniczej. Z łącznymi nakładami rzędu 2,5 mld zł i zatrudnieniem na poziomie 2 tys. osób Brembo należy do największych inwestorów Katowickiej SSE. Spółka zajmuje się głównie projektowaniem i produkcją układów hamulcowych dla motoryzacji. Nowa odlewnia ruszy w 2025 r., zatrudnienie wzrośnie o ok. 100 osób.

Dużą inwestycją jest także budowa nowego zakładu Fortaco w Knurowie, wytwarzającego m.in. moduły i kabiny pojazdów oraz konstrukcje stalowe. Prace przy budowie hali produkcyjnej o powierzchni ok. 34 tys. m kw. mają rozpocząć się jeszcze w tym półroczu, a uruchomienie produkcji zaplanowano na połowę 2024 roku. Dzięki inwestycji za blisko 150 mln zł powstanie nawet 200 nowych miejsc pracy.

Przedstawiciele Katowickiej SSE oceniają, że sytuacja gospodarcza nie zniechęca obecnie biznesu do lokowania swoich inwestycji w strefach ekonomicznych, stąd wynik pierwszego półrocza należy uznać za dobry. W KSSE ulokowano 22 proc. wszystkich tegorocznych inwestycji w polskich strefach, co daje katowickiej Strefie trzecie miejsce w kraju.

Katowicka SSE - jak wskazuje prezes Michałek - stawia m.in. na bliską współpracę z gminami, również pod kątem przyszłych projektów realizowanych przy udziale środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. "Jako Strefa chcemy być tu aktywnym graczem, partnerem dla samorządów" - powiedział prezes. Przypomniał, że KSSE jest też uczestnikiem siedmiu klastrów energii, tworzonych z udziałem samorządu.

W ub. roku zarząd Katowickiej SSE wydał 78 decyzji o wsparciu nowych projektów wartych w sumie prawie 2,3 mld zł. Powstają co najmniej 1152 nowe miejsca pracy, a ponad 9 tys. istniejących będzie utrzymanych. W poprzednim, 2021 roku, Strefa wydała rekordowe 102 decyzje o wsparciu inwestycji wartych 5,35 mld zł. Ubiegłoroczny spadek liczby nowych projektów KSSE tłumaczy m.in. efektem pandemii i sytuacji geopolitycznej, spowodowanej wojną w Ukrainie, a także niestabilności związanej z wysokimi cenami energii i surowców.

KSSE obejmuje zasięgiem woj. śląskie i sześć powiatów woj. opolskiego. Obecnie w istniejącej od 26 lat Strefie działa ok. 600 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i w ramach blisko 900 projektów inwestycyjnych utworzyły ponad 100 tys. miejsc pracy.