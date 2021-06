Kaufland Polska rozszerza cele strategii REset Plastic

Kaufland Polska rozszerza cele strategii REset Plastic, która odpowiada na wyzwania przyszłości. Sieć zamierza do końca 2025 roku wykorzystywać w plastikowych opakowaniach marek własnych średnio 20 procent recyklatu. Ponadto Kaufland postawił sobie za cel wyeliminowanie czarnego plastiku z opakowań marek własnych do końca 2021 roku, co znacznie zwiększy możliwość ich recyklingu.

Eliminacja czarnego koloru

Kolor czarny utrudnia mechaniczną segregację odpadów, ponieważ pigment odpowiedzialny za tę barwę absorbuje światło podczerwone wykorzystywane podczas sortowania. W efekcie maszyny segregujące nie rozróżniają czarnego pigmentu, przez co do odpadów zmieszanych trafiają tony tworzyw sztucznych. Wyeliminowanie tego koloru z opakowań znacząco wspiera więc proces recyklingu. Z tego względu Kaufland postanowił rozbudować swoją strategię, aby nie tylko ograniczać zużycie tworzyw sztucznych, ale także ułatwiać ich ponowne wykorzystanie.

Sieć już może pochwalić się konkretnymi działaniami w tym zakresie. Kolor czarny został wyeliminowany w środkach do udrażniania rur, a także środkach piorących marki K-Classic. Czarne tacki, w których dotychczas były pakowane produkty wegańskie i wegetariańskie marki K-take it veggie, zastąpiono tworzywem przeźroczystym.

Recyklat

Poza eliminacją koloru czarnego Kaufland sukcesywnie wykorzystuje recyklat. Przykładem tego jest butelka płynu do czyszczenia szyb K-Classic wykonana w 60% z przetworzonego tworzywa. Również wśród toreb wielokrotnego użytku, którymi sieć zastąpiła jednorazowe foliówki z plastiku, można znaleźć zamiennik z certyfikatem Blue Angel wykonany w 80% z recyklatu i nadający się do ponownego przetworzenia. Zielone skrzynki EPS, które Kaufland używa do transportu i sprzedaży owoców oraz warzyw, również można poddać recyklingowi.

Już przed trzema laty w ramach strategii REset Plastic Grupy Schwarz zobowiązaliśmy się do 2025 roku ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych o 20% oraz do tego, by 100% opakowań marek własnych w jak największym stopniu nadawało się do recyklingu. Definiując kolejne cele, pokazujemy, że poważnie i konsekwentnie podchodzimy do wyzwania, jakim jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.