- Nie proponuje się ambitnych ram dla skoordynowanego rozwoju zdrowia gleb na poziomie europejskim – tak unijną ustawę skomentowała koalicja firm, do której należą Unilever, Nestle i Danone.

Ustawa mająca na celu poprawę stanu gleby w programie UE; fot. unsplash.com / David von Diemar

Komisja Europejska zaproponowała pierwsze unijne prawo mające na celu poprawę stanu gleby.

One Planet Business for Biodiversity - koalicja firm, do której należą Unilever, Nestle i Danone wezwała państwa członkowskie UE i Parlament Europejski do zwiększenia ambicji tej propozycji, aby stworzyć warunki dla równych szans i zrównoważonego rozwoju rolnictwa regeneracyjnego.

Unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevicius powiedział, że celem jest przede wszystkim ustalenie jaśniejszego obrazu stanu gleby i metod zarządzania nią w sposób bardziej zrównoważony.

​​Propozycja KE "nie spełnia oczekiwań, ponieważ nie zawiera prawnie wiążących celów ani nie wymaga obowiązkowych planów".

Ustawa mająca na celu poprawę stanu gleby w UE

W środę 5 lipca Komisja Europejska zaproponowała pierwsze unijne prawo mające na celu poprawę stanu gleby, które ma na celu ograniczenie degradacji spowodowanej przez intensywne rolnictwo i pogarszający się wpływ zmian klimatycznych.

Jak podaje KE w swoich informacjach prasowych, ustawa o monitorowaniu gleby wprowadzi UE na ścieżkę do zdrowych gleb do 2050 r., gromadząc dane na temat stanu gleb i udostępniając je rolnikom i innym osobom zarządzającym glebą.

- Prawo czyni również zrównoważoną gospodarkę glebą normą i odnosi się do sytuacji niedopuszczalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska wynikających z zanieczyszczenia gleby - napisano.

Pierwsze w historii prawodawstwo UE dotyczące gleb

Jak dodano, wniosek dotyczący pierwszego w historii prawodawstwa UE dotyczącego gleb zawiera zharmonizowaną definicję stanu gleby, wprowadza kompleksowe i spójne ramy monitorowania oraz wspiera zrównoważone gospodarowanie glebą i rekultywację zanieczyszczonych terenów. Wniosek łączy kilka źródeł danych dotyczących gleby pod jednym dachem, łącząc dane z pobierania próbek gleby z unijnego badania ramowego użytkowania gruntów i pokrycia terenu (LUCAS) z danymi satelitarnymi z programu Copernicus oraz danymi krajowymi i prywatnymi.

- Państwa członkowskie określą pozytywne i negatywne praktyki gospodarowania glebą. Określą również środki rewitalizacji, aby przywrócić zdrowy stan zdegradowanej gleby, w oparciu o krajowe oceny stanu gleby. Oceny te będą również wykorzystywane w innych politykach UE, takich jak LULUCF, WPR i gospodarka wodna - napisano w biuletynie Komisji Europejskiej.

Unilever, Nestle i Danone krytykują nowy unijny plan dla zdrowia gleb

Nowy plan wiodący gracze z branży spożywczej, w tym Unilever, Nestle i Danone należący do koalicji firm One Planet Business for Biodiversity (OP2B), natychmiast skrytykowali jako mało ambitny.

- Pomimo niepokojącego stanu gleb w UE i rozwiązań wymienionych we wniosku nie proponuje się ambitnych ram dla skoordynowanego rozwoju zdrowia gleb na poziomie europejskim – stwierdziła grupa One Planet Business for Biodiversity w oświadczeniu.

OP2B wezwała państwa członkowskie UE i Parlament Europejski do zwiększenia ambicji tej propozycji, aby stworzyć warunki dla równych szans i zrównoważonego rozwoju rolnictwa regeneracyjnego.

Rolnictwo regeneracyjne ambicją spożywczych gigantów

- Bardzo cenimy wagę, jaką Komisja przywiązuje do rolnictwa i jego centralną rolę w gospodarowaniu glebą. Bylibyśmy jednak wdzięczni, gdyby Komisja zrozumiała ogrom wysiłków potrzebnych do przejścia na praktyki zrównoważonego zarządzania i zmobilizowania niezbędnych funduszy w celu wsparcia przejścia na rolnictwo regeneracyjne na dużą skalę - powiedziała Stefania Avanzini, dyrektor OP2B cytowana w opublikowanym stanowisku koalicji.

- UE musi dopilnować, aby rolnicy otrzymywali więcej środków, aby wesprzeć ich w przywracaniu zdrowia gleby i poprawie różnorodności biologicznej poprzez ich system produkcji - dodał Pascal Chapot, szef Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa w Nestlé.

Facundo Etchebehere, starszy wiceprezes Danone ds. strategii i partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju podkreślił, że zdrowe gleby są niezbędne dla zdrowej żywności. - Kluczowe znaczenie ma zmiana praktyk rolniczych, abyśmy mogli zacząć odwracać trend degradacji gleby i budować odporne gleby - powiedział.

Hanneke Faber, prezes firmy Unilever ds. żywienia, przyznał, że do 2030 roku firma pomoże chronić i regenerować 1,5 miliona hektarów ziemi, lasów i oceanów, a do 2027 roku będzie pozyskiwać 50% składników żywności z rolnictwa regeneracyjnego.

Plan KE dla zdrowia gleb "nie zawiera prawnie wiążących celów"

UE szacuje, że co najmniej 61% gleby w jej państwach jest niezdrowe, co wynika z takich czynników, jak degradacja torfowisk i intensywne stosowanie nawozów.

Zapytany przez agencję Reuters o brak wiążących celów, unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevicius powiedział, że celem jest przede wszystkim ustalenie jaśniejszego obrazu stanu gleby i metod zarządzania nią w sposób bardziej zrównoważony.

- Musimy również zobaczyć krajobraz polityczny tego, co byłoby do zaakceptowania przez państwa członkowskie, z czym możemy iść naprzód - powiedział Reuterowi w wywiadzie.

Caroline Heinzel, specjalista ds. polityki w koalicji grup kampanii Europejskiego Biura Ochrony Środowiska, powiedziała, że ​​propozycja "nie spełnia oczekiwań, ponieważ nie zawiera prawnie wiążących celów ani nie wymaga obowiązkowych planów".

Unijne zero waste

Oddzielnie - także 5 lipca - Komisja Europejska zaproponowała również wiążące cele dla krajów w zakresie ograniczenia marnowania żywności oraz zasady, które nakładają na producentów tekstyliów odpowiedzialność prawną za koszty ich odpadów – ruch mający na celu stymulowanie inwestycji w zbieranie, ponowne wykorzystywanie i recykling starych ubrań i materiałów.