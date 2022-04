KE chce utworzenia zielonych korytarzy z Ukrainy. "Zmniejszą presję na światowy system żywnościowy"

Aby zmniejszyć presję na światowy system żywnościowy trzeba stworzyć zielone korytarze, które pozwolą na transportowanie zboża drogą lądową - powiedziała w Warszawie szefowa KE Ursula Von der Leyen.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 10-04-2022, 09:49

Trzeba stworzyć "zielone korytarze", którymi będzie transportowana żywność z Ukrainy drogą lądową - powiedziała w sobotę podczas konferencji darczyńców "Stand Up For Ukraine" w Warszawie szefowa KE Ursula Von der Leyen. fot. PAP/Piotr Nowak

KE chce utworzenia zielonych korytarzy z Ukrainy

Szefowa KE wskazała, że wojna w Ukrainie, oprócz ludzkiego cierpienia, oznacza również zmniejszenie bezpieczeństwa żywnościowego. "Ukraina nazywana była spichlerzem Europy, a teraz coraz trudniej rolnikom zasiać pola po to, żeby jesienią zbierać zboża" - powiedziała.

Zaznaczyła też, bezpieczeństwo żywnościowe wielu krajów zależy od eksportu zboża z Ukrainy. Tymczasem - jak powiedziała - eksport ten jest utrudniony. "Armia Putina systematycznie bombarduje spichlerze ze zbożem. (...) Blokowane są też statki na Morzu Czarnym" - dodała.

Von der Leyen wskazała, że aby zmniejszyć presję na światowy system żywnościowy trzeba stworzyć zielone korytarze, które pozwolą na transportowanie zboża drogą lądową. "Musimy wspierać rolników ukraińskich, którzy sprzedają swoje dobra żywnościowe, żeby mogli pracować mimo tych bardzo trudnych warunków związanych z ich bezpieczeństwem, ale są gotowi ryzykować swoim własnym życie, żeby wytwarzać to, czego potrzebuje świat" - powiedziała.

Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo żywnościowe

Przypomniała, że obecnie na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie przekazano 2,5 mld euro, ale - jak zaznaczyła - potrzeba będzie więcej.

O tym, że wojna stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego dla wielu krajów mówił również premier Kanady Justin Trudeau. "Musimy stać razem, wspierać UNICEF i podobne organizacje we wszystkich zagrożonych krajach" - wskazał. Podkreślił, że Kanada będzie robić wszystko co możliwe celem kompensacji szkód. "Pora zrozumieć, że ataki na suwerenne kraje, konflikty, niezależnie gdzie się odbywają (...) wpływają na cały system światowy. Musimy doprowadzić do końca konfliktów i wojen, które niszczą postęp na świecie" - podkreślił premier.

Podczas konferencji wskazano również, że na wsparcie ok. 3 mln uchodźców wojennych potrzeba ok. 590 mln dolarów. Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego br.