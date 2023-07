Jak podaje KE, każdego roku w UE marnuje się prawie 59 mln ton żywności (131 kg/mieszkańca), a jej wartość rynkowa szacowana jest na 132 mld euro. Ponad połowę odpadów żywnościowych (53%) generują gospodarstwa domowe, a następnie sektor przetwórczy i produkcyjny (20%).

- Walka z marnotrawieniem żywności to potrójne zwycięstwo: oszczędza żywność do spożycia przez ludzi, a tym samym przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego. Pomaga firmom i konsumentom zaoszczędzić pieniądze oraz zmniejsza wpływ produkcji i konsumpcji żywności na środowisko - napisano w biuletynie Komisji.