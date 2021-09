KE: nadal trwają rozmowy z Polską ws. Krajowego Planu Odbudowy

Rzeczniczka KE Dana Spinant poinformowała na konferencji w Brukseli, że KE prowadzi nadal rozmowy z Polską ws. akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Przyjęcie planu przez KE otwiera drogę do wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

Autor: PAP

Data: 27-09-2021, 13:52

Kiedy polskie KPO?; fot. unsplash.com

"W przypadku Polski negocjacje trwają. Nie mamy jeszcze oceny planu. (...) Nadal prowadzimy rozmowy z naszymi parterami w Warszawie. Nie mamy żadnych celów, jeśli chodzi o datę" - powiedziała.

Komisja Europejska przekazała również, że nadal nie wydała też opinii ws. węgierskiego krajowego planu odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy - wypłata środków

Myślę, że środki na Krajowy Plan Odbudowy trafią do Polski przed końcem roku - oświadczył w czwartek minister ds. UE Konrad Szymański. Podkreślił, że KE nie ma żadnych podstaw, by wstrzymywać wydanie decyzji w tej sprawie i ocenił, że Komisja "działa już dzisiaj bez podstaw prawnych".

"Podobnie jak kilka innych państw nie dostaliśmy środków (...). Polski Plan Odbudowy jest przedmiotem uzgodnień ze strony polskiego rządu, minister (wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar) Buda jest w roboczym kontakcie z KE" - mówił Szymański.

"Nie widzimy dzisiaj żadnych podstaw do tego, żeby odwlekać tę decyzję. Z jakichś powodów KE zwleka z tą decyzją. Żadna oficjalna opinia w tej sprawie ze strony Komisji nie padła" - dodał.

Dopytywany, kiedy pieniądze na KPO trafią do Polski, minister ds. europejskich odpowiedział: "myślę, że trafią przed końcem roku".

Wskazywał, że przynajmniej część Komisji ma wolę zamknięcia tej sprawy. Zapewnił, że również po stronie polskiego rządu "jest wiele osób, które chcą tę sprawę wyczyścić i zamknąć".

Dyskusje ws. polskiego KPO

Unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni mówił na początku września podczas posiedzenia połączonych komisji gospodarczej i budżetowej Parlamentu Europejskiego, że dyskusje w sprawie polskiego KPO trwają. "To kwestia dotycząca wymagań co do naszych regulacji, zaleceń dla poszczególnych krajów UE, a także dyskusji - co polskie władze wiedzą bardzo dobrze - na temat prymatu prawa unijnego i potencjalnych konsekwencji tej kwestii na polski Krajowy Plan Odbudowy" - powiedział wówczas Gentiloni.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.