KE odniosła się do rezygnacji z zakupu szczepionek przez Polskę

Państwa członkowski są związane zobowiązaniami wynikającym z kontraktu na szczepionki, ale Komisja Europejska oczywiście rozumie trudną sytuację, w jakiej znalazła się Polska - powiedział we wtorek w Brukseli rzecznik KE Stefan De Keersmaecker, pytany o wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że Polska odmawia przyjęcia kolejnych szczepionek przeciw Covid-19 i zapłacenia za nie.

Autor: PAP

Data: 19-04-2022, 13:48

KE odniosła się do rezygnacji z zakupu szczepionek przez Polskę /fot Unsplash

Pod koniec zeszłego tygodnia skorzystaliśmy z klauzuli siły wyższej i poinformowaliśmy Komisję Europejską i firmę Pfizer, że odmawiamy przyjmowania kolejnych szczepionek przeciw Covid-19 i odmawiamy wykonywania płatności za nie - poinformował wcześniej we wtorek Niedzielski. W ten sposób odniósł się w TVN24 do informacji, że w magazynach w Polsce przechowywanych jest obecnie 25 mln szczepionek przeciw Covid-19, a Polska ma zamówione ok. 67-70 mln dawek.

Polska rozczarowana postawą KE

Niedzielski dodał, że Polska jest "rozczarowana zarówno postawą Komisji, jak i producentów". Ci ostatni - powiedział - "nie wykazują żadnej elastyczności". "Przyjmują po prostu wygodną pozycję, że jest zakontraktowane, proszę brać, proszę kupować" - wskazał.

Komisja Europejska była pytana o reakcję na informacje przekazane przez polskiego ministra zdrowia.

Poszukiwanie kompromisu

"Zostaliśmy poinformowani przez polskie władze o tej decyzji. (…) Kraje członkowskie są związane zobowiązaniami wynikającymi z kontraktu (na szczepionki - PAP), ale Komisja Europejska oczywiście rozumie trudną sytuację, w jakiej znalazła się Polska" - powiedział De Keersmaecker na konferencji prasowej. Jak dodał, KE będzie starać się ułatwiać rozmowy między polskimi władzami a firmą, "by znaleźć pragmatyczne rozwiązanie dla tej specyficznej sytuacji, z którą konfrontuje się kraj (Polska)"