KE pracuje nad porozumieniem z W. Brytanią, ale musimy się przygotować na jego brak

EDA: Trwa odliczanie końcowe do Brexitu

Stan unijno-brytyjskich negocjacji był jednym z tematów wtorkowego posiedzenia Rady ds. Ogólnych w Luksemburgu. Pod koniec tygodnia tematem tym zajmą się szefowie państw i rządów krajów UE na szczycie w Brukseli.

Roth rozwiewał nadzieje Londynu, zapewniając, że kraje UE w pełni popierają głównego negocjatora Michela Barniera. Francuz nie miał pozytywnych informacji dla unijnych ministrów. Jak relacjonował Roth rozmowy z Brytyjczykami są w trudnej fazie. "Jeśli chodzi o meritum, nie dokonaliśmy postępu, a czas ucieka" - podkreślił niemiecki minister.

Jak zaznaczył, chciałby, aby do Londynu dotarło przesłanie, że "27" jest zjednoczona i przywiązuje wagę do porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, a w szczególności do pełnego wdrożenia protokołu dotyczącego granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Przyjęcie przez Izbę Gmin budzącego kontrowersje projektu ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, który daje Londynowi możliwość unieważnienia uzgodnień dotyczących Irlandii Północnej, wywołało oburzenie w Brukseli.

W ocenie niemieckiego ministra, obecne negocjacje są w krytycznej fazie i w ciągu kilku dni okaże się, czy uda się osiągnąć pozytywny rezultat. "Pracujemy ciężko nad rozsądnymi rozwiązaniami, ale będziemy musieli przyspieszyć nasze planowanie awaryjne. Podkreśliliśmy, że scenariusz braku porozumienie będzie bardzo bolesny dla obu stron, ale dla naszych brytyjskich przyjaciół bardziej niż dla UE" - powiedział.

Jak zaznaczył, nikt nie powinien umniejszać ryzyka związanego z brakiem porozumienia, bo będzie to bardzo złe rozstrzygnięcie dla wszystkich. Przekonywał, że w środku największego załamania gospodarczego od dekad byłby to kolejny cios dla Europejczyków.

Roth mówił, że teraz do Wielkiej Brytanii należy dokonanie zdecydowanych kroków w kluczowych obszarach, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie równych warunków działania dla firm, zarządzania umową i w obszarze rybołówstwa.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz podkreślał, że UE ma poważne obawy co do wdrożenia po stronie brytyjskiej zapisów porozumienia rozwodowego, ale nadal uważa, że możliwe jest wynegocjowanie umowy o przyszłych relacjach.

Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie komisji UE-Wielka Brytania, która zajmuje się wdrażaniem umowy o wyjściu.

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia. Okres przejściowy, podczas którego strony starają się wynegocjować umowę w sprawie przyszłych relacji, będzie obowiązywać do końca 2020 roku.