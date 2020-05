KE przewiduje historyczną recesję w tym roku; największe załamanie na południu UE

W 2021 roku powinno nastąpić odbicie, jednak ani ono, ani recesja nie będzie równa w całej UE. Niektórym państwom, nawet przy optymistycznych założeniach, że nie będzie drugiej fali zachorowań na Covid-19, będzie dalej sporo brakowało do poziomu gospodarczego z 2019 r. W Polsce recesja ma być najpłytsza w całej UE - PKB spadnie o 4,3 proc.

"Koronawirus drastycznie zmienił perspektywy dla europejskiej i światowej gospodarki. (...) Jest całkiem jasne, że UE weszła w najgłębszą recesję gospodarczą w swojej historii" - powiedział w środę na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni.

Przedstawiona tego dnia prognoza, pierwsza od czasu wybuchu pandemii, zakłada, że gospodarka w strefie euro skurczy się o rekordowe 7,7 proc. w 2020 roku, natomiast w 2021 roku wzrośnie o 6,3 proc. Analitycy zakładają zmniejszenie się PKB UE o 7,4 proc. w 2020 roku, a w 2021 roku wzrost o 6,1 proc. Prognozy wzrostu dla UE i strefy euro skorygowano w dół o około 9 punktów procentowych w porównaniu z prognozą gospodarczą z jesieni 2019 roku. Założony przez KE scenariusz zakłada stopniowe znoszenie obostrzeń począwszy od maja. Bardziej dotkliwy i długotrwały przebieg pandemii może przynieść głębszą recesję i późniejsze płytsze odbicie.

Z prognozy wynika, że żadne z państw UE nie obroni się przed załamaniem gospodarczym, choć różnice co do jego przebiegu mogą być spore. Przykładowo spadek produkcji w Polsce ma przekroczyć 4 proc. natomiast w Grecji sięgać niemalże 10 proc. Gospodarka UE nie zdoła do końca 2021 roku w pełni odrobić tegorocznych strat. Inwestycje prowadzone będą na ograniczoną skalę, a rynek pracy nie odbuduje się całkowicie do rozmiarów sprzed pandemii. KE wskazuje, że potencjał ożywienia będzie się różnić nie tylko ze względu na rozwój pandemii, ale też różną strukturę gospodarek państw UE.

Największy parter handlowy Polski, czyli Niemcy, odnotują spadek PKB rzędu 6,5 proc. w tym roku oraz wzrost 5,9 proc. w przyszłym. Sporo gorzej ma sytuacja wyglądać we Francji, gdzie PKB ma tąpnąć o 8,2 proc., by potem odbić się o 7,4 proc.

W najciemniejszych barwach prognozy KE malują sytuację na południu Europy i to nie tylko w krajach najmocniej dotkniętych koronawirusem, ale też tam, gdzie np. turystyka odgrywa dużą rolę. We Włoszech gospodarka ma skurczyć się w tym roku o 9,5 proc., a przewidywane na 2021 rok odbicie ma być w wysokości 6,5 proc.