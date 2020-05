KE: Środki ochrony handlu UE są skuteczne w ograniczaniu nieuczciwych praktyk

W 2020 r. start sezonu letniego to wzrost sprzedaży produktów typowych dla zimowych miesięcy (badanie)

KE podała, że obecnie środki UE chronią o 23 tys. miejsc pracy więcej niż w ubiegłym roku.

"Silna i skuteczna ochrona handlu ma zasadnicze znaczenie dla ochrony naszych przedsiębiorstw i miejsc pracy przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz dla zapewnienia różnorodności dostaw. Zagwarantowanie, że nasze przedsiębiorstwa działają na uczciwych warunkach rynkowych, będzie miało jeszcze większe znaczenie po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Import oferuje konsumentom i przedsiębiorstwom większy wybór po konkurencyjnej cenie, musimy jednak upewnić się, że napływa on do Europy na uczciwych zasadach, a nie po cenach dumpingowych lub subsydiowanych, i że nie sprawia, że jesteśmy od niego nadmiernie zależni. Dlatego cieszę się, że obowiązujący system sprawnie funkcjonuje, a reformy z ostatnich lat przynoszą korzyści" - powiedział unijny komisarz do spraw handlu Phil Hogan.

Z raportu wynika, że w 2019 r. UE wprowadziła 140 środków ochrony handlu, czyli o 5 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wśród tych środków było 121 środków antydumpingowych, 16 środków antysubsydyjnych i trzy środki ochronne. Najwięcej środków ochrony handlu UE dotyczy importu z: Chin (93 z obowiązujących środków antydumpingowych i antysubsydyjnych), Rosji (10 środków), Indii (7 środków) i USA (6 środków).

KE informuje, że środki wprowadzone w 2019 r. przyczyniły się do wzrostu liczby miejsc pracy korzystających z unijnej ochrony handlu o 23 tys., zwiększając łączną liczbę chronionych miejsc pracy w UE do 343 tys.

W następstwie nałożenia przez USA cła importowego na stal w 2018 r. Komisja wprowadziła na początku 2019 r. środki ochronne w odniesieniu do szeregu wyrobów ze stali. Było to konieczne w celu uniknięcia dalszego gwałtownego wzrostu importu, który groził pogorszeniem i tak już niestabilnej sytuacji gospodarczej producentów stali w UE. Połowa nowych dochodzeń antydumpingowych i antysubsydyjnych z 2019 r. dotyczyła właśnie wyrobów z żelaza i stali.

W 2019 r. odnotowano wzrost liczby przypadków obchodzenia obowiązujących ceł, na przykład poprzez wysyłkę towarów przez innych eksporterów lub za pośrednictwem innych krajów. Komisja wszczęła z własnej inicjatywy cztery dochodzenia w sprawie obejścia środków, w tym największe dotychczas przeprowadzone dochodzenie w sprawie zastaw stołowych i naczyń kuchennych z Chin, które zakończyło się rozszerzeniem ceł na 30 przedsiębiorstw.

Oprócz środków ochronnych dotyczących stali Komisja wprowadziła również środki ochronne dotyczące ryżu siewnego indyjskiego z Kambodży i Birmy. Wynikały one z wniosków skierowanych do Komisji przez państwa członkowskie UE produkujące ryż. Są to pierwsze od dłuższego czasu środki ochronne uruchomione przez UE.