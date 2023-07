W tym tygodniu Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie czterech programów wsparcia dla rolników, które są finansowane z budżetu państwa - podał w piątej resort rolnictwa. Budżet tych programów to ponad 7,4 mld zł.

KE wydała zgode na wsparcie polskich rolników /fot. Shutterstock

Programy pomocowe zatwierdzone przez KE

Resort wyjaśnił, że zgoda Komisji dotyczy programów: dopłat do materiału siewnego, nawozów w 2023 r., dopłat do pszenicy i gryki oraz dopłat dla producentów świń "Locha+".

Program dopłat do materiału siewnego ma budżet 0,210 mld zł. Dopłata kierowana jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

Drugi program, na którego uruchomienie KE wydała zgodę dotyczy dopłat do nawozów w 2023 r. Jego budżet to 4,7 mld zł. W ramach tego programu pomoc kierowana jest dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy. Wsparcie polega na dofinansowanie zakupu w okresie od 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów. Trwa nabór wniosków w tym programie trwa do 31 lipca 2023 r.

Trzeci program dotyczy wsparcia dla producentów, którzy sprzedali pszenicę, grykę i kukurydzę między 15 kwietnia 2023 r., a 15 lipca 2023 r. Trwa nabór wniosków w tym programie również trwa do 31 lipca 2023 r., a budżet wynosi - 2 mld zł.

Czwarty program, na którego uruchomienie zgodziła się KE, dotyczy dla producentów świń, którzy zgłosili do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. Program "Locha+" przewiduje wypłatę w wysokości 100 zł do każdej sztuki świni, jednak nie więcej niż 0,5 mln zł dla jednego producenta. Budżet tego programu to 0,5 mld zł.