KE zatwierdza polski program wsparcia firm dotkniętych kryzysem Covid-19

"Firmy działające w takich sektorach jak turystyka, rozrywka i sport mocno ucierpiały z powodu wybuchu koronawirusa. Ten polski program ułatwi zagwarantowanie płynności firmom działającym w tych sektorach, w tych trudnych czasach, i zapewni ciągłość ich działalności gospodarczej. Kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, by znaleźć praktyczne rozwiązania łagodzące gospodarcze skutki wybuchu pandemii, zgodnie z przepisami UE" - powiedziała Vestager.

Polska zgłosiła KE program, który w ramach tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa dla firm, zapewni wsparcie przedsiębiorstwom różnej wielkości, działającym w kilku sektorach szczególnie dotkniętych kryzysem. Chodzi m.in. o gastronomię, branżę fitness, targi, rozrywkę i rekreację, fotografię, fizjoterapię, a także przemysł filmowy.

Firmy te nie mogły świadczyć usług ze względu na restrykcje wprowadzone przez polski rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, bądź musiały ponieść koszty związane z ograniczeniami sanitarnymi, które spowodowały częściowy odpływ klientów.

Wsparcie państwowe będzie miało formę dotacji bezpośrednich oraz zwolnień z opłacania składek.

Z pomocy w formie dotacji będą mogły skorzystać firmy, które zadeklarują: spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40 proc. w stosunku analogicznego okresu w 2019 roku; spadek dochodu w jednym z trzech miesięcy poprzedzających wniosek o pomoc, o co najmniej 40 proc. w porównaniu z dochodem uzyskanym w poprzednim miesiącu lub w tym samym okresie poprzedniego roku.

Pomoc w postaci zwolnień z opłacania składek (np. na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku będzie dostępna dla firm, które zadeklarują spadek przychodów w listopadzie 2020 roku o co najmniej 40 proc. w ujęciu rok do roku.

KE oceniła, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych regulujących takie rozwiązania pomocowe.