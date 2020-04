KE zatwierdziła polski program pożyczek i gwarancji o wartości 700 mln euro

"Zatwierdzony dzisiaj polski program o wartości 700 mln euro umożliwi wsparcie polskiej gospodarki w okresie pandemii wywołanej przez koronawirusa, dzięki udzielaniu gwarancji publicznych na zabezpieczenie pożyczek oraz dopłat do oprocentowania pożyczek. W ten sposób przedsiębiorstwa będą mogły pokrywać bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności środków i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach" - powiedziała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, odpowiadająca za politykę konkurencji.

Po zatwierdzeniu przez Komisję programu gwarancji Polska zgłosiła KE 3 kwietnia nowy program pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią.

Program będzie współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej - przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja uznała, że środek zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach dotyczących pomocy publicznej, które przyjęte zostały w marcu.

"Przede wszystkim ograniczono kwotę pożyczki przypadającą na przedsiębiorstwo do tego, co jest niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb związanych z płynnością w najbliższej przyszłości, a opłaty gwarancyjne i stopy procentowe odpowiadają minimalnym poziomom określonym w tymczasowych ramach. Gwarancje i pożyczki będą udzielane do końca bieżącego roku, na okres nieprzekraczający sześciu lat. Pomoc może zostać przyznana wyłącznie tym przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji przed dniem 31 grudnia 2019 r., których w znaczący sposób dotknęły skutki pandemii wywołanej przez koronawirusa. Polska szacuje, że z udzielanych w ramach programu pożyczek i gwarancji, których łączną wysokość określono na poziomie 3,5 mld złotych (0,7 mld euro), skorzysta około 20 tys. przedsiębiorstw" - podała KE.