KGHM Polska Miedź, KGHM Metraco oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w programie Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy. Chodzi o budowę centrum logistyczno-dystrybucyjnego wraz z terminalem przeładunkowym opartym o transport wodny.

O podpisaniu listu intencyjnego dot. współpracy w programie Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy między KGHM Polska Miedź, KGHM Metraco oraz Grupą Azoty ZAK poinformowały w poniedziałek służby prasowe miedziowej spółki.

"To nasz kolejny krok w kierunku zrównoważonej produkcji i transformacji. Realizacja naszych celów strategicznych wymaga skoordynowanego działania na wielu płaszczyznach, wiele spośród tych działań wymaga współpracy. Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie wszystkich partnerów tego porozumienia gwarantują nam skuteczność i sukces" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedź Mateusz Wodejko.

Jak podano, współpraca obejmuje m.in. wymianę informacji i doświadczenia, a także działania związane z przygotowaniem koncepcji realizacji projektów dotyczących budowy multimodalnego węzła transportowego. Projekty zakładają prace nad koncepcją budowy centrum logistyczno-dystrybucyjnego produktów partnerów listu intencyjnego wraz z terminalem przeładunkowym opartym o transport wodny.

"Wszystkie strony zadeklarowały, że są zainteresowane korzystaniem w przyszłości z infrastruktury i usług terminala. Przewidują, że uruchomienie nowego terminala rozszerzy zakres towarów, których logistyka będzie oparta o ładunki intermodalne, co wpłynie na optymalizację kosztów tych operacji. Wykorzystanie transportu intermodalnego wpisuje się w globalny trend rozwoju nowoczesnych rozwiązań logistycznych. Zwiększenie udziału przewozów transportem śródlądowym odpowiada oczekiwaniom co do stosowania ekologicznych technologii" - zaznaczono w informacji prasowej.

Zgodnie z komunikatem współpraca pomiędzy KGHM, KGHM Metraco a Grupą Azoty ZAK ułatwi realizację celów wynikających ze strategii rozwojowych i porozumień międzynarodowych dotyczących transformacji energetycznej i zrównoważonego transportu.

"Jest także reakcją na tendencje na rynku transportowym. Wynika także z chęci redukcji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. W ramach współpracy spółki powołają zespoły merytoryczne oraz będą dążyć do uzyskania przez Odrzańską Drogę Wodną statusu międzynarodowej drogi wodnej na całym przebiegu i wpisania Miasta Głogów jako węzła sieci TEN-T" - dodano.