Współpracę przy projektach badawczo-rozwojowych oraz inicjatywach inwestycyjnych związanych z technologią małych reaktorów jądrowych (SMR) zakłada podpisany w czwartek przez KGHM i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną list intencyjny.

Jak podał w czwartek w komunikacie KGHM, sygnatariusze podpisanego porozumienia będą prowadzić rozmowy "o możliwościach potencjalnego wspólnego zaangażowania w realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR".

Spółka przypomniała, że w 2022 r. KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę na prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR. W kwietniu tego roku miedziowa spółka złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce.

"KGHM jest spółką z nowoczesnym podejściem do transformacji i rozwiązań proklimatycznych. Realizujemy Politykę Klimatyczną, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Udowadniamy, że małe reaktory modułowe to nie tylko wizja przyszłości, ale jak najbardziej realna odpowiedź na potrzeby energetyczne wielkiego przemysłu. Współpraca z LSSE to kolejny krok w realizacji naszych założeń" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes KGHM Tomasz Zdzikot.

Mateusz Wodejko, wiceprezes KGHM do spraw finansowych, podkreślił zaś, że inwestycja w SMR pozwoli spółce utrzymać przewagę biznesową w skali globalnej. "Wprowadzenie technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to również wsparcie transformacji energetycznej polskiej gospodarki" - powiedział Wodejko.

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne Przemysław Bożek zwrócił uwagę, że dostęp do bezpiecznej, ekologicznej i stabilnej cenowo energii wzmocni przewagę konkurencyjną subregionu legnickiego. "Wybraliśmy kierunek +nowe technologie+ i konsekwentnie go realizujemy. List intencyjny, który podpisaliśmy z doświadczonym partnerem, to jeden z elementów transformacji energetycznej LSSE" - dodał Bożek.

Jak wskazano w komunikacie, współpraca KGHM i LSSE będzie obejmować m.in. "analizy dostępnych technologii małych reaktorów jądrowych czy poszukiwania najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia badań i pomiarów w celu rozpoznania warunków geologicznych i geotechnicznych dla lokalizacji SMR". "Podejmowane też będą wspólne działania na rzecz wspierania rozwoju SMR w Polsce, w tym zmian w prawodawstwie związanych z finansowaniem ze środków publicznych takich przedsięwzięć" - podkreślono.

KGHM czeka na wydanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogólnej opinii w sprawie wybranych warunków umożliwiających wybudowanie modularnej elektrowni jądrowej o mocy 462 MW składającej się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW. Wniosek przygotowano między innymi w oparciu o dokumentację projektu, który właśnie uzyskał końcową certyfikację w Stanach Zjednoczonych.

Amerykański partner KGHM, firma NuScale jako pierwszy i do tej pory jedyny dostawca technologii SMR otrzymał certyfikację dla modułu o mocy 50 MW od Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC). W styczniu br. NuScale wystąpił do NRC z wnioskiem o certyfikację modułu o mocy 77 MW, którą ma otrzymać w 2024 r.