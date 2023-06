Zarząd KGHM podjął uchwałę ws. opracowania studium wykonalności budowy zakładu produkcji soli warzonej z zasolonych wód kopalnianych wypompowywanych z wyrobisk górniczych - przekazała w poniedziałek spółka. Dodano, że inwestycja może kosztować nawet 1 mld zł.

Jak poinformował KGHM w poniedziałek, zarząd spółki podjął uchwałę ws. opracowania studium wykonalności budowy zakładu produkcji soli warzonej z zasolonych wód kopalnianych wypompowywanych z wyrobisk górniczych przy wykorzystaniu technologii wyparnych.

"Podstawowym założeniem projektu jest selektywne gospodarowanie wodami kopalnianymi zmierzające do koncentracji strumieni wody o podwyższonej zawartości soli i ich kierowaniu do rejonu docelowej pompowni głównego odwadniania, gdzie możliwe będzie skierowanie ich do dalszego przerobu. Wykorzystanie pary technologicznej, dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych, pozwoli na odsolenie strumieni wody i produkcję produktów solnych o znaczeniu handlowym - soli warzonej - w ilości do 1 mln ton rocznie" - podała spółka.

Jak dodano, inwestycja - oprócz wymiernego efektu ekonomicznego - pozwoli na "zmniejszenie sumarycznego ładunku soli deponowanego wraz z wodami pochodzącymi z odwadniania górotworu do ok. 50 proc., tym samym znacząco zmniejszając oddziaływanie spółki na środowisko i przyczyniając się do ochrony ekosystemu rzeki Odra".

Spółka przekazała, że szacunkowe nakłady inwestycyjne mogą sięgnąć 1 mld zł. Dodano, że planowany okres realizacji, z uwzględnieniem fazy przygotowawczej, według wstępnych szacunków może wynieść do 6 lat.

Jak wynika z informacji prasowej KGHM, najbliższe działania, które maja zostać przeprowadzone jeszcze w 2023 r., mają prowadzić do szczegółowej analizy nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, przeprowadzenia prób technologicznych procesów odsalania wód, w tym zagospodarowania odpadów oraz określenie szczegółowego harmonogramu inwestycji. "Po realizacji tych zadań podjęta zostanie decyzja o wyborze technologii oraz skali inwestycji" - zapowiedziano.