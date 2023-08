KGHM w I półroczu 2023 r. zanotował 401 mln zł zysku netto, wobec 4,180 mld zł zysku netto w I półroczu 2022 r. - podała spółka w raporcie półrocznym. Według zarządu firmy wpływ na wynik miała głównie niższa o 11 proc. cena miedzi oraz popandemiczna recesja.

Przychody w Grupie Kapitałowej KGHM w I półroczu 2023 r. wyniosły 17,757 mld zł wobec 17,962 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za I półrocze 2022 r. - podał KGHM w informacji prasowej. Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 295,8 tys. ton, wobec 296,3 tys. ton w I półroczu 2022 r.

Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 677,4 tony. Według KGHM, stanowi to najlepszy półroczny wynik do porównywalnego okresu od 2004 r.

Produkcja srebra metalicznego wyniosła 699 ton, czyli o 31 ton więcej niż w I półroczu 2022 r., i - jak podkreśliła spółka - była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 r.

W piątek na konferencji podsumowującej wyniki prezes KGHM Tomasz Zdzikot zaznaczył, że wynik EBIDTA dla całej grupy, który wyniósł 3 mld 148 mln zł jest trzecim wynikiem w w ostatnich latach. Jeszcze bardzie zadowalający jest poziom wyników produkcyjnych w samej spółce KGHM Polska Miedź, która wypracowała EBIDTA w wysokości 2 mld 225 mln zł.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników produkcyjnych Polskiej Miedzi, które są bardzo dobre, wręcz historyczne, bo to najlepszy wynik od 2018 r. To efekt z jednej strony bardzo dobrych wyników produkcyjnych, a z drugiej strony spowolnienia presji kosztowej" - powiedział Zdzikot.

Dodał, że Polska Miedź wypracowała ponad 15,5 mld zł przychodu, a jej zysk netto wyniósł 1 mld 207 mln zł, co jest także najlepszym wynikiem w ostatnich sześciu latach.

Zdzikot ocenił, że na zysk netto całej grupy (401 mln zł, w porównaniu do 4 mld 180 mln zł w ub.r.) wpływ miała przede wszystkim niższa o 11 proc. cena miedzi na światowych rynkach oraz brak "popandemicznego odbicia" w światowych gospodarkach, a szczególnie w Chinach, które są odbiorcą dużej ilości miedzi.

"Chiny to jeden z największych konsumentów miedzi (…). Generalnie nie potwierdziły się prognozy, dotyczące rozwoju gospodarki chińskiej, zwłaszcza w obszarze budownictwa. Ten popyt w państwie środka generowany jest obecnie przede wszystkim przez projekty energetyczne. Natomiast mocnego, spodziewanego przez rynek odbicia pocovidowego nie zaobserwowaliśmy. I to jest jeden z czynników kreujących w ogóle globalnie cenę miedzi" - powiedział Zdzikot.

Podkreślił, że cena miedzi też obecnie jest znacząco niższa niż w 2022 roku i wynosi obecnie ok. 8200 amerykańskich dolarów za tonę.

Zdzikot zaznaczył, że zarząd ma świadomość wyzwań stojących przed firmą i tym wyzwaniom stawia czoła. "Panujemy nad kosztami, bardzo dbamy o to, aby gwarantować wysoki poziom produkcji. Z całą pewnością produkcja w Polskiej Miedzi pomaga nam stabilizować sytuację firmy i rozwijać się. Mamy wiele projektów rozwojowych, które przez wiele lat był przygotowywane i my je wdrażamy i one zaowocują dla firmy stabilnością produkcji, stabilnością wyników finansowych w długiej perspektywie czasowej" - mówił prezes KGHM.

Dodał, że zarząd poradzi się też z wyzwaniami w aktywach zagranicznych i jest zadowolony z jest zadowolony z progresu spółek w grupie.

"Dzięki skutecznemu zarządzaniu skoncentrowanemu na efektywności oraz optymalizacji kosztów osiągamy nasze cele. Pozwala to, mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, na utrzymanie mocnej pozycji na światowych rynkach, ale też na podejmowanie odważnych decyzji inwestycyjnych i poszukiwanie nowych kierunków biznesowych, jak budowa nowych szybów i Warzelni Soli w Zagłębiu Miedziowym. Dzięki różnorodnym działaniom w obszarze wydobycia, KGHM zapewnia bezpieczeństwo surowcowe kraju oraz jest filarem gospodarczym Polski" - podkreślał też Zdzikot, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak zaznaczyła spółka, w tym roku firma planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, które mają wynieść 3,250 mld zł. Już zainwestowano 1,369 mld zł. Natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne są planowane na poziomie 2,129 mld zł.