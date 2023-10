KGHM wybuduje Centrum Szkoleniowe Medyczno-Wysokościowe dla ratowników Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie. Inwestycja ma być gotowa do września 2024 r., a jej koszt to 8 mln zł – podała w czwartek w komunikacie miedziowa spółka.

Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) w Sobinie to grupa, która bierze udział m.in. w akcjach ratowniczych w kopalniach miedzi należących do KGHM. "Dzięki ośrodkowi (Centrum Szkoleniowe Medyczno-Wysokościowe - PAP) nasi ratownicy, będą mieli dostęp do najnowocześniejszych sal treningowych, które pomogą im w działaniach związanych z bezpieczeństwem. Będziemy też oferować specjalistyczne szkolenia medyczne, również dla naszej załogi. Tak, by szybko i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia" - powiedział podczas otwarcia budowy Centrum prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot.

Jak podano w komunikacie, Centrum Szkoleniowe JRGH będzie składać się z hali do ćwiczeń praktycznych, sal wykładowych, pomieszczeń sanitarnych i magazynów na sprzęt. W ośrodku będą mogły się szkolić m.in. służby ratownicze, które w pracy stosują techniki alpinistyczne oraz pracownicy KGHM, którzy nadzorują bądź bezpośrednio wykonują prace na wysokościach.

W komunikacie przypomniano, że to kolejna inwestycja realizowana w tym roku w JRGH. W czerwcu w Sobinie otwarta została nowa dyspozytornia i budynek administracyjny.