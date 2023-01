To już 31. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod batutą Jurka Owsiaka. W tym roku cel jak zwykle szczytny, a zbiórce jak zwykle towarzyszy szereg akcji internetowych i wydarzeń zamkniętych. Kiedy jest finał WOŚP 2023?

Kiedy jest finał WOŚP 2023? Orkiestra gra po raz 31. | fot. WOŚP

Ile zebrała WOŚP w 31. edycji?

Akcje internetowe i wydarzenia zamknięte towarzyszą 31. edycji WOŚP już od początku grudnia, a na koncie WOŚP jest w tym momencie już ponad 12,5 mln zł. Fundacja WOŚP udostępnia dwa konta do wpłat - dedykowane edycji oraz całoroczne. Szczegóły na stronie.

CZYTAJ TAKŻE: Crunchips gra z WOŚP! Jurek Owsiak zaprojektował opakowania chipsów

Kiedy finał 31. edycji WOŚP?

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!"

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Lidl ponownie sprzedaje gadżety z WOŚP. Ile kosztują?

To już 31. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod batutą Jurka Owsiaka. | fot. WOŚP

Czym jest sepsa?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. W skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów - wynika z najnowszych badań. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

Sepsa w Polsce niedoszacowana

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana.

Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Jak leczyć sepsę?

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń, co umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. Finału WOŚP fundacja planuje kupić:

urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF

analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności

analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego

zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych

systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń

systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Branża spożywcza gra z WOŚP

Corocznie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grają również firmy z sektora FMCG. oficjalnym sponsorem finału w tym roku została np. marka Crunchips, a na półkach pojawiła się limitowana edycja chipsów w dwóch nowych smakach - Chrupiący Bekon i Karmelizowana Cebulka, w opakowaniach zaprojektowanych przez Jurka Owsiaka.

Po raz. 14. z WOŚP gra także Lidl, a zbiórka w sklepach sieci trwa od 15 grudnia do 29 stycznia. Oprócz zbiórki, cel 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możemy wspomóc m.in. poprzez zakup gadżetów oznaczonych charakterystycznym serduszkiem, które są dostępne w sprzedaży we wszystkich sklepach Lidl Polska od 28 listopada. Znaleźć można m.in. t-shirty, kubki, magnesy, skarpetki czy torby materiałowe. Cały zysk z ich sprzedaży zostanie przekazany na cel 31. Finału WOŚP.

Finał 31. edycji WOŚP - zapowiedź: