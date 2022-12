Chęć połączenia się z rodziną jest najważniejszym argumentem skłaniającym ¼ pytanych (25 proc.) Ukraińców pracujących w Polsce do powrotu do kraju po wojnie.

Kiedy Ukraińcy wrócą z Polski do siebie?

Chęć połączenia się z rodziną jest najważniejszym argumentem skłaniającym ¼ pytanych (25%) Ukraińców pracujących w Polsce do powrotu do kraju po wojnie - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Analityczne Gremi Personal, międzynarodową agencję zatrudnienia.

Jakie inne warunki muszą być spełnione, żeby Ukraińcy wrócili do kraju po zakończeniu wojny?

Przede wszystkim godne warunki pracy, dobre zarobki i zapewniona emerytura były drugimi najważniejszymi warunkami powrotu, za którymi głosowało 18% Ukraińców.

Gwarancja, że w ciągu najbliższych dekad nie będzie kolejnej wojny, oraz posiadanie zasobów zbrojnych, które pozwolą obronić kraj w razie konfliktu, są ważne dla 10% Ukraińców.

Ukraińcy czekają na reformy w kraju i wstąpienie do UE

9 % - tyle samo Ukraińców jest gotowych do powrotu, jeśli Ukraina przeprowadzi najważniejsze reformy: sądownictwa, oświaty, służby zdrowia, organów ścigania, gospodarcze i zastosuje mechanizmy do walki z korupcją oraz jeśli państwo otrzyma wsparcie na odbudowę i zapewni możliwości rozwoju gospodarczego dla swoich obywateli – też 9% Ukraińców twierdzi, że wróci do domu. Również dla 9% zachętą jest przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

Możliwość rozpoczęcia nowego biznesu na Ukrainie motywuje do powrotu tylko 7% Ukraińców w Polsce. 6% twierdzi, że wróci, gdy ich okupowane miasto zostanie wyzwolone przez armię ukraińską. 3% Ukraińców może skłonić do powrotu fakt, że ktoś z ich kręgu społecznego także zdecyduje się na powrót. 2% wróci, jeśli państwo zapewni im mieszkania, które stracili. A tylko 1% chce powrócić, gdy nadarzy się możliwość wznowienia starych interesów.

Jak sprowadzić do domu Ukraińców?

Nasz sondaż może być świetną bazą dla rządu ukraińskiego, mała ściągawka jak sprowadzić do domu miliony Ukraińców mieszkających obecnie w innych krajach. - komentuje Anna Dzhobolda, dyrektorka rekrutacji międzynarodowych w Gremi Personal i dodaje: Skoro najważniejsza jest rodzina, a nie praca, obojętnie jakie warunki zapewnimy pracownikom, po zakończeniu wojny i tak część Ukraińców wróci do kraju, a Ci, którzy pracują tu około roku, mogą ściągnąć rodzinę w ramach łączenia rodzin, szczególnie po zakończeniu wojny, kiedy mężczyźni będą mogli opuszczać Ukrainę. Dlatego nadal najlepszą formą zatrudnienia dla nich jest praca tymczasowa, na kontrakty 6-9 miesięczne. Pozwala to na zaoszczędzenie puli pieniędzy, które na pewno się przydadzą jeśli zdecydują się na powrót na Ukrainę. A z tego samego powodu agencje pracy tymczasowej nawet po zakończeniu wojny będą atrakcyjnym pracodawcą dla Ukraińców - nadal będą mogli żyć w ojczyźnie, a zarabiać na kontraktach w Polsce, które na pewno będa dla nich atrakcyjniejsze finansowo.

Sondaż przeprowadzono w pierwszym tygodniu grudnia br. na próbie 1780 osób.

Od początku wojny polską granicę przekroczyło 8,364 mln Ukraińców - szacuje się, że milion z nich jest nadal na terytorium kraju. 450 tys. uchodźców w wieku produkcyjnym podjęło już pracę.