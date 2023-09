Kilkanaście ulic zostanie przebudowanych i zmodernizowanych w śródmieściu Kielc; koszt inwestycji przekroczy 70 mln zł - poinformował PAP rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Jarosław Skrzydło. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2025 r. - dodał.

Chodzi o przebudowę i modernizację ulic: Paderewskiego, Równej, Złotej, Żeromskiego, Głowackiego, Nowego Światu, Silnicznej, bp. Kaczmarka, Solnej, Panoramicznej, Seminaryjskiej, Śniadeckich oraz al. IX Wieków Kielc.

Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana pod koniec lipca, a w sierpniu rozpoczęły się pierwsze prace. Obecnie realizowane są dwa zadania - m.in. trwa modernizacja al. IX Wieków Kielc na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Starodomaszowską.

Rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Jarosław Skrzydło powiedział PAP, że kończy się modernizacja jezdni południowej (od strony kościoła Św. Wojciecha), gdzie ustawiono nowe krawężniki, sfrezowano starą zniszczoną nawierzchnię i ułożono nowe warstwy asfaltu.

"Wykonawca inwestycji planuje, że od godz. 1 w nocy z piątku na sobotę obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Jezdnia południowa, która była przebudowywana przez ostatnie cztery tygodnie, zostanie udostępniona dla kierowców. Zakładamy, że remont jezdni północnej potrwa około półtora miesiąca" - powiedział. Dodał, że jeśli nie będzie problemów pogodowych lub innych nieprzewidzianych sytuacji, cała modernizacja al. IX Wieków Kielc powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Remontowana jest także ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Prostej do Seminaryjskiej. "Prace prowadzone są po jednej stronie ulicy, a po drugiej poruszają się pojazdy. Układane są krawężniki, wykonawca jest już przygotowany do układania warstwy bitumicznej na tej połowie jezdni" - zaznaczył rzecznik MZD w Kielcach. Wskazał, że jeśli prace zostaną zakończone, to ruch będzie się odbywał tą zmodernizowaną połową jezdni, a prace przeniosą się na drugą jej część.

Remont uli. Śniadeckich między Prostą a Seminaryjską powinien się zakończyć do końca października. Od listopada rozpocznie się modernizacja kolejnego odcinka tej ulicy, od Pl. Wolności do Seminaryjskiej.

Skrzydło dodał, że w październiku planowane jest również rozpoczęcie modernizacji kolejnych dwóch ulic (Nowy Świat i Złotej), a w listopadzie powinny ruszyć prace na ul. bp Kaczmarka.

Stolica regionu świętokrzyskiego na projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc" otrzymała blisko 62 mln zł dofinasowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji ma wynieść 70,5 mln zł. Zakończenie całego projektu planowane jest na połowę 2025 roku.