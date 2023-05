Europejskie firmy zajmujące się produkcją polimerów mocno odczuły kryzys w ubiegłym roku. Wpływ na to miały przede wszystkim zakłócenia na rynku energii - wynika z raportu zaprezentowanego we wtorek na Targach Plastpol w Kielcach przez stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe.

Branżowe statystyki oraz perspektywę rozwoju sektora tworzyw sztucznych w Polsce i Europie przedstawiono we wtorek podczas konferencji prasowej w związku z inauguracją Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastopol.

Jak podano w raporcie, w 2022 roku bilans handlu zagranicznego branży tworzyw sztucznych w Polsce był ujemny i wyniósł 1 mln 879 tys. ton. Jednocześnie wynik ten był lepszy od rezultatu z roku 2021 dzięki mniejszemu o ok. 0,5 mln ton importowi polimerów i systematycznie rosnącemu eksportowi wyrobów z tworzyw sztucznych - zaznaczono. Wskazano także na stabilny, lekko wzrastający współczynnik zatrudnienia w branży.

Dyr. zarządzająca Fundacji Plastics Europe Polska Anna Kozera-Szałkowska zwróciła uwagę, że poważne zakłócenia na rynku nośników energii i gazu ziemnego oraz wyzwania związane z utrzymaniem stabilnej logistyki dostaw surowców i sprzedaży produktów miały wpływ na branżę.

"W średnim okresie (od stycznia 2019) widać zmniejszenie tempa wzrostu produkcji sprzedanej, zarówno w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw, jak i w produkcji wyrobów chemicznych. Niedostatki rynków energii w całej Europie spowodowały wyraźne spowolnienie branż energochłonnych przemysłu, w tym także branży chemicznej. Dodatkowo po raz pierwszy od wielu lat w państwach UE27+3 import towarów był większy od eksportu" - powiedziała Kozera-Szałkowska.

Zgodnie z raportem produkcja polimerów, która stanowi około 1/5 całego przemysłu chemicznego w Europie, mocno odczuła kryzys w drugiej połowie ubiegłego roku. Według danych Plastics Europe produkcja spadała od drugiego kwartału 2022 roku, a spadek ten był szczególnie głęboki w trzecim i czwartym kwartale (odpowiednio 12,0 proc i 23,7 proc. rok do roku ). W skali całego roku spadek w stosunku do roku 2021 wyniósł 9,2 proc. Europa pozostała jednak eksporterem netto polimerów.

Plastics Europe Polska to fundacja działająca w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe z siedzibą w Brukseli. Organizacja utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi - skupia ponad 100 firm.

Targi Plastpol to jedna z najważniejszych europejskich wystaw branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Rozpoczęte we wtorek wydarzenie w Targach Kielce potrwa cztery dni. Do piątku swoje maszyny, linie technologiczne i komponenty produkcyjne oraz technologie recyklingu zaprezentuje ponad 600 firm z całego świata.