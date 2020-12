Kielce: Otwarcie inkubatora logistycznego, nowe tereny pod inwestycje – plany KPT na 2021 rok

Trwająca pandemia COVID-19 nie pokrzyżowała planów Kieleckiego Parku Technologicznego na 2021 rok. Jak poinformowała PAP dyr. Justyna Lichosik, mimo kryzysu gospodarczego coraz więcej firm pragnie ulokować swój biznes na terenie KPT.

"W trakcie lockdownu podjęliśmy szereg działań związanych z doradztwem, pomocą w przekwalifikowaniu się. Dodatkowo umożliwiliśmy zainteresowanym nawiązanie kontaktu z różnymi instytucjami rządowymi, które oferowały biznesowi konkretne wsparcie. Zorganizowaliśmy spotkania online z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, ZUS czy Polskiego Funduszu Rozwoju" - powiedziała Lichosik. Dodała, że te spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem. Będą one dalej organizowane, także w formule online.

KPT posiada dziś w pełni uzbrojone tereny z dostępem do mediów oraz drogami dojazdowymi. Dotychczas uzbrojone zostały cztery strefy inwestycyjne. W tej chwili na nowych właścicieli czeka pięć działek w dwóch strefach B i D. Dyr. KPT podkreśliła, że te tereny zyskują na atrakcyjności. W ostatnim czasie miasto oddało do użytku przedłużenie ul. Olszewskiego do skrzyżowania z ul. Witosa i Zagnańską, co oznacza doskonały dojazd do oferowanych terenów.

"Staramy się także o środki z Krajowego Planu Odbudowy na budowę inkubatora California. Mamy tu pełną gotowość inwestycyjną, brakuje nam tylko funduszy. California będzie największym obiektem w Parku. W Kielcach brakuje biurowców tak wysokiej klasy. Będzie to narzędzie do przyciągania nowych inwestorów z zewnątrz, dzięki któremu oferta miasta dla sektora BPO (Business process outsourcin- PAP) będzie jeszcze bardziej atrakcyjna" - zapewniła Lichosik.

Dodała, że jeżeli chodzi o firmy produkcyjne, to zasoby KPT jeszcze przed pandemią były w 100 proc. wykorzystane. Dlatego dodatkową aktywnością Parku jest dziś działanie podobne do centrów obsługi inwestora. "Współpracujemy z właścicielami okolicznych budynków oraz hal i to w nich lokujemy firmy. Przedsiębiorstwa te także mogą korzystać z naszych usług rozwojowych, wsparcia przy pozyskiwaniu środków czy konsultacji z naszymi ekspertami w zakresie dostosowania biznesu do potrzeb rynku" - zaznaczyła Lichosik. Dodała, że powstaje również sieć punktów partnerskich KPT, w których ulokowani przedsiębiorcy będą wspierani usługami rozwojowymi przez fachowców z Parku.