28. edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech rozpocznie się w piątek w halach Targów Kielce. Najnowocześniejszy sprzęt rolniczy zaprezentuje 400 firm z 15 krajów.

Stoiska w siedmiu halach Targów Kielce oraz trzech halach tymczasowych przygotuje 400 firm z 15 krajów, m.in. Finlandii, Francji, Grecji, Indii, Irlandii, Łotwy, Niemiec, a także z Ukrainy. W sumie zajmą teren 63,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, niewiele mniejszy od rekordowej edycji z 2019 roku.

"Według znanych nam na dziś danych, Agrotech to będą prawdopodobnie największe w tym roku targi rolnicze w Polsce" - powiedział prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń.

Ciągniki i maszyny rolnicze zaprezentują światowi giganci: Case IH, Steyr, John Deere, New Holland, Deutz - Fahr, Zetor, Massey Ferguson, Fendt i Valtra. Zobaczymy też gamy ciągników marek Farmtrack, Landini, Solis, Iseki, LS, Kioti. Po raz pierwszy na rynku polskim pojawi się marka rumuńska Irum - ciągniki przywiezie krajowy dystrybutor Hydro-Masz.

"Światowe nowości wśród ciągników zaprezentuje przedsiębiorstwo Case IH - a będą to seria sadowników Quantum i zupełnie nowa Farmall. Niemiecka marka Fendt szykuje się do kieleckich targów rolniczych z absolutną nowością na sezon 2023 - pokaże kombajn zbożowy z wytrząsaczami" - poinformowała PAP Marzena Ślusarz z Targów Kielce.

Z traktorowych ciekawostek, na stoisku magazynu Agroprofil będzie można zobaczyć C-45 - ciągnik rolniczy wyprodukowany w roku 1950 przez Zakłady Mechaniczne Ursus. Będzie to model odrestaurowany ze szczegółami.

Rozbudowane maszyny do uprawy przywieźli m.in. Maschio Gaspardo, Horsch, Dziekan, Kuhn, Agro-Masz, Dexwal, Jar-Met, Landstal, Agro-Masz, Unia, Pöttinger. Rolnicy zobaczą najnowsze sadzarkę i kombajn do ziemniaków o imponujących ładownościach wyprodukowane przez belgijską firmę AVR. Nowoczesne opryskiwacze wystawią m.in. Krukowiak, Bury. Nowość od Hardi to Aeon Twin z rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego, wyposażony w system pomocniczego strumienia powietrza. Innowacyjne maszyny do zielonek pokażą m.in. McHale i SaMasz. Modele nowych ładowarek teleskopowych zaprezentują m.in. Weidemann i Manitou.

"Agrotech to targi techniki rolniczej, które od 28 lat wpływają na rozwój gospodarstw. Tu rolnicy dostają kompletną ofertę tego, co odpowiada na ich potrzeby, spełnia oczekiwania. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne usprawniają pracę, czynią ją efektywniejszą, a więc i mniej kosztowną" - podkreślił prezes Targów Kielce.

Kolejne stoiska zajmą producenci nawozów, środków ochrony roślin, biostymulatorów. Swoje wyroby pokażą m.in. TimacAgro, Syngenta, Yara, AgroSorb, Invex Remedies, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, Polcalc, Solmag Agro, Siarkopol. ProBiotics Polska przyjedzie z wyborem mikroorganizmów do zadań specjalnych. Danko Hodowla Roślin, Plantico, Centrala Nasienna z Kielc zaproponują odmiany nasion i materiał siewny. Piast z kolei przywiezie pasze dla każdej hodowli.

Atrakcją targów będzie spotkanie z rolnikami zaliczanymi do najpopularniejszych influencerów w branży. W sobotę będzie można porozmawiać z Fit Farmerem Sebastianem Staniewskim, rolnikiem i zawodnikiem MMA, oraz Tomaszem Klimkowskim, znanym w sieci jako "swietokrzyskirolnik". W weekend w halach Targów Kielce spotkać będzie można także popularne youtuberki Weronikę i Marlenę Załoga oraz Rolnika Nieprofesjonalnego.

Targom Agrotech od 22 lat towarzyszą Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las - Expo. Na targach będzie można oglądać pojazdy i maszyny z firm MHS, Wood - Mizer, Inter - Bis, Krpan i Wirex.

"Traki, rębaki, pilarki łańcuchowe zwiedzający zobaczą w pracy na żywo. Fachowcy będą rzeźbić w drewnie. Coś dla siebie znajdą także amatorzy - będą to m.in. pilarki, które posłużą do przygotowania drewna do kominka. W bogatej ofercie wystawców targów przemysłu drzewnego wyróżnią się nowości. Słoweńskie przedsiębiorstwo Krpan zaprezentuje m.in. przyczepę leśną GP 10 DF z żurawiem 8,6 K, piło-łuparkę CS 4218 w wersji mechanicznej raz wciągarki, m.in. model 7,5 EH" - zaznaczyła Ślusarz.

Targom towarzyszyć będą liczne sympozja i konferencje. W otwarciu imprezy wystawienniczej weźmie udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Targi potrwają do niedzieli.