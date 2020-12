Kierunek Australia. Polskie firmy mogą uzyskać tam nacznie wyższe marże

Protekcjonizm to wciąż poważny problem w UE, a Covid-19 tylko go nasilił

Kojarzy się z bogactwem surowców mineralnych, paliw czy metali, które eksportuje z sukcesami na świat. Gospodarka tego kraju jest w czołówce światowego rankingu, a swoją pozycję opiera na współpracy międzynarodowej, zarówno w zakresie importu towarów i usług. Jest również swoistą "bramą" na rynki azjatyckie.

Australia, choć geograficznie oddalona od Europy, coraz częściej poszukuje parterów z Europy. Bliskie więzi gospodarcze z większością krajów Azji i Pacyfiku sprawiają, iż warto przyjrzeć się bliżej możliwościom eksportowym czy inwestycyjnym w Australii.

PAIH wskazuje też, że dodatkową zachętą jest bliska perspektywa wejścia w życie umowy handlowej na linii UE-Australia, której celem będzie istotna poprawa warunków wymiany handlowej i inwestycyjnej dla obu partnerów. Polskie firmy będą mogły skorzystać z redukcji ceł czy innych opłat, ale co ważne staną przed szansą wejścia na rynek, którego cechuje wysokomarżowość i bardzo silny sektor usług. Dodatkowym atutem jest stała obecność agencji PAIH na tym rynku oraz dobra współpraca z organizacjami gotowymi do wspierania polskich firm.

Wsparcie PAIH

Choć rynek australijski uchodzi za dość wymagający i kosztowny z perspektywy stawiania pierwszych kroków, to wiele ułatwić i tym samym wpłynąć na optymalizację tej ekspansji może wsparcie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Obecność i wsparcie PAIH na rynku australijskim jest realizowane na wielu różnych poziomach. W Sydney aktywnie działa zagraniczne biuro PAIH, które na co dzień współpracuje z siecią partnerów strategicznych, dzięki którym wejście i działalność na rynku australijskim jest znacznie łatwiejsza.

- Współpracujemy nie tylko z polonijnymi organizacjami biznesowymi takimi jak Polish-Australian Business Forum, które zrzesza i udostępnia wiedzę wielu polskojęzycznych ekspertów z obszarów prawnych, imigracyjnych, językowych czy tzw. business development. Polskie firmy zrzeszone w PABF doceniają możliwości bezpośredniego wsparcia w docieraniu do potencjalnych kontrahentów czy dystrybutorów w Australii, otrzymując nieodpłatne wsparcie księgowe, bankowe czy prawne – informuje PAIH.



- Bliską i rozbudowaną współpracę prowadzimy z lokalnymi organizacjami wsparcia biznesu w sektorze IT/ICT i nowoczesnych technologii. To obecnie jeden z najbardziej popularnych wśród polskich firmy sektorów australijskiej gospodarki. Naszym partnerem w tym zakresie jest m.in. największy i najbardziej prestiżowy akcelerator ekosystemu startupowego w Australii - Fishburners, który oferuje polskim przedsiębiorcom pomoc merytoryczną, jak i praktyczną w zakresie prowadzenia własnej działalności biznesowej w Australii. A jeśli poszukujesz swojego pierwszego biura w Sydney czy Melbourne Fishburners, dzięki współpracy strategicznej z PAIH, zagwarantuje polskim przedsiębiorcom dostęp do najbardziej konkurencyjnych cenowo lokalizacji prowadzenia biznesu, z dostępem nie tylko do samego budynku czy adresu, lecz także unikalnego środowiska networkingowego – podkreśla PAIH.