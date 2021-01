KIR dostarczy infrastrukturę do wypłaty środków z Tarczy 2.0

Jak wskazał, choć KIR jest spółką infrastrukturalną banków, a nie podmiotem państwowym, w wielu procesach pełni rolę partnera technologicznego i pośrednika pomiędzy administracją i biznesem.

Jak informował Polski Fundusz Rozwoju (PFR), w ramach uruchomionej z końcem kwietnia br. edycji Programu "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" wypłacono przeszło 60,7 mld zł (dane na 10 listopada br.). Z rządowego programu pomocowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało ponad 346 tys. firm, które zatrudniają ponad 3 mln 120 tys. pracowników. Kolejna edycja "Tarczy" ma ruszyć od 15 stycznia 2021 r. pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

Według Piotra Alickiego KIR aktywnie uczestniczy w realizacji Programu, udostępniając system teleinformatyczny, który automatyzuje przepływ danych między bankami a PFR. "W tej roli pośredniczymy w przekazywaniu do PFR przez banki oraz przez PFR do banków informacji związanych z realizacją Tarczy. Dotyczy to wniosków o subwencje finansowe i decyzji PFR o kwocie udzielonego wsparcia oraz raportów sporządzanych przez banki. W poprzedniej oraz w zapowiedzianej na styczeń 2021 r. edycji, składanie wniosków przez przedsiębiorców odbywa się wyłącznie online, za pomocą systemów bankowości elektronicznej" - opisywał.

Podkreślił, że w większości przypadków przyznana przez PFR subwencja jest na koncie aplikującego przedsiębiorcy nie później niż w 48 godzin od złożenia wniosku. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy wszystkich uczestników projektu i automatyzacji całego procesu.

Jak wskazał Piotr Alicki, choć KIR został powołany w 1992 roku jako spółka infrastrukturalna banków, w tym NBP oraz Związku Banków Polskich, przede wszystkim w celu prowadzenia rozliczeń międzybankowych, to infrastruktura i systemy firmy były i są wykorzystywane także m.in. do walki z nadużyciami na rynku finansowym.

"Podstawowym powodem powołania KIR była konieczność profesjonalizacji rozliczeń między bankami. Przy czym chodziło nie tylko o przyspieszenie obiegu pieniądza w gospodarce, ale również o przeciwdziałanie takim procederom jak sławny oscylator, wykorzystywany przez ART-B" - powiedział prezes KIR.