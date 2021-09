Klienci oczekują zrównoważonej logistyki

Pandemia przyczyniła się do rozwoju rynku e-commerce, jednak zwiększona liczba zamówień ma niestety negatywne konsekwencje dla środowiska. Ten fakt nie umknął uwadze samych konsumentów. Według wyników analizy DPDgroup Barometr E-shopper z 2019 roku, aż 70% Europejczyków regularnie kupujących online uważa, że marki i firmy powinny brać na siebie odpowiedzialność za środowisko1. – Pandemia dodatkowo pogłębiła to przekonanie – analizuje Katarzyna Syta, Prezes Zarządu KAES Logistics.

Pandemia skłoniła wielu konsumentów do refleksji nad takimi aspektami jak zdrowie, bezpieczeństwo i ekologia. Zwiększone zapotrzebowanie na zakupy online zwróciło również ich uwagę na wpływ e-commerce na środowisko naturalne. Dlatego część producentów zdecydowała się rozszerzyć ofertę produktów o opcje przyjazne dla naszej planety - to właśnie takie warianty cieszyły się większym zainteresowaniem wśród klientów.

Zwiększona świadomość konsumenta

Według analizy DPDgroup Barometr E-shopper rozwój światowego konsumpcjonizmu przełożył się na zwiększone zapotrzebowanie konsumentów na opcje dostawy, które są bezpieczniejsze dla środowiska, oraz dbałość o możliwość recyklingu opakowań. Taki trend jest widoczny w wielu krajach Europy. Analiza DPDgroup wykazała, że aż 43% kupujących online w Wielkiej Brytanii jest skłonnych zmienić sklep na taki, który oferuje więcej zrównoważonych opcji doręczeń. Również 40% respondentów z tego kraju deklaruje, że zdecyduje się odebrać paczkę poza domem, jeśli będzie się to wiązało ze zmniejszeniem emisji CO2.

Oczekiwania w kwestii opakowań

Rozwój rynku e-commerce przyczynia się do zwiększenia liczby odpadów powstających przy pakowaniu zamówień. Badania zrealizowane przez Ipsos MORI (we współpracy z DS Smith) w 2020 roku wskazują, że aż 85% badanych chce otrzymywać swoje produkty kupione online, zapakowane w jak najmniejszą ilość materiałów2. Co więcej, według wyników tego samego badania, 60% respondentów jest gotowa zmienić sprzedawcę na takiego, który będzie pakował zamówienia w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Zatem działania proekologiczne w kwestii pakowania przesyłek to zdecydowanie trend wysoko ceniony przez konsumentów.

Trendy ukształtują odbiorców

Zmiany klimatyczne postępują coraz szybciej i przestają być niewidoczne dla ludzi – przeciwnie, ich skutki są dostrzegane coraz wyraźniej. Tegoroczne badania DPDgroup Barometr E-shopper wykazały, że ponad 70% konsumentów planuje pozostać przy nowych zwyczajach zakupowych również po pandemii. Wśród nich jest także zwracanie uwagi na kwestie ekologiczne. Zatem klienci sklepów online będą nadal poszukiwać produktów i usług przyjaznych dla środowiska. Pokolenia przyszłych konsumentów najprawdopodobniej również będą zainteresowane tą kwestią. Według badań zrealizowanych na zlecenie Cartoon Network w 13 krajach rejonu EMEA, wśród dzieci w wieku 6-12 lat, aż 91% z nich jest zaniepokojonych zmianami klimatycznymi, a 83% chce zrobić więcej, aby zadbać o środowisko naturalne3. Ta wysoka świadomość sytuacji na świecie zaobserwowana wśród dzieci pozwala wnioskować, że proekologiczny trend w branży e-commerce może w przyszłości rozwinąć się jeszcze bardziej niż dotychczas.