Kłopotliwe E 133. Czy błękit brylantowy jest bezpieczny?

W medialnej dyskusji o składzie donutów Ekipy powracała krytyka za zawartość w produkcie E133 - błękitu brylantowego, który jak podkreśliła Katarzyna Bosacka, znajduje się też w kostkach do toalet. Sprawdzamy, czy jest się czego bać.

Autor: Anna Wrona

Data: 09-04-2022, 08:01

Błękit brylantowy, czyli barwnik o numerze E 133, jest wpisany na listę dozwolonych substancji dodatkowych do żywności. Jego ADI (akceptowalna dzienna dawka) to max.12,5 mg/kg masy ciała; fot. Kasia Gubała

Skład pączków Ekipy

Anna Wrona: Skład donutów Ekipy w Biedronce wywołał burzę w internecie. Czy rzeczywiście jest tam za dużo barwników, zagęstników i dodatków konserwujących?

Lidia Ugorska, menedżer produktu, technolog Hortimex: Należy zwrócić uwagę na fakt, że to, że lista składników jest długa, to nie znaczy, że są to tylko substancje dodatkowe do żywności. Np. większość substancji barwiących należy do kategorii żywności barwiącej, a nie barwników syntetycznych. Lista składników dotyczy osobno ciasta, osobno nadzienia, polew i posypki. Dlatego jest taka długa. Ważne jest, aby substancje dodatkowe, których dawkowanie jest limitowane, nie przekraczały dopuszczalnych dawek. To producent końcowy musi zsumować ilości z poszczególnych półproduktów i pilnować ich zawartości w produkcie. Nie ma więc co dywagować nad nieprawidłowym użyciem składników. Bardziej niż nad zawartością ekstraktów czy koncentratów z roślin, skrobi czy emulgatorów należy pochylić się nad zawartością cukru i tłuszczu w produkcie, a ta nie różni się od innych donatów obecnych na półkach.

Czy coś jest tu zbędne i powinno być zamienione na coś innego?

Co jest zbędne? Nie możemy na ten produkt patrzeć w ten sposób. Obrana została grupa docelowa - czyli "młoda młodzież" i oczywiście możemy wypiec produkt, używając mąki, mleka, jaj, drożdży, tłuszczu, cukru i nadzienia o bardzo prostym składzie: owoce, cukier, pektyna, ale wtedy otrzymamy produkt z innej kategorii cenowej, o innej trwałości i taki, który nie przyciągnie oka kolorem. Nie będzie się raczej kwalifikował do sprzedaży w markecie i obrana grupa docelowa raczej go nie kupi. Skład będzie prostszy, ale zawartość tłuszczu i cukru nie będzie niższa.

E 133 - błękit brylantowy

Katarzyna Bosacka skrytykowała zwłaszcza błękit brylantowy E133, który jak wymieniła, znajdziemy również w kostkach do toalet. Omówmy szerzej zastosowanie E133 w branży spożywczej.

Błękit brylantowy, czyli barwnik o numerze E 133, jak wskazuje symbol jest wpisany na listę dozwolonych substancji dodatkowych do żywności. Jego ADI (Acceptable Daily Intake czyli akceptowalna dzienna dawka) to max.12,5 mg/kg masy ciała. Wątpliwe, żeby taka ilość znalazła się nawet w kilku donatach.

W przemyśle spożywczym można spotkać go na etykiecie produktów takich, jak konserwy z czerwonych owoców (suszone, w oleju, occie, solance), czerwone owoce w puszkach i słoikach, konserwy z zielonego groszku, pastylki, drażetki, gumy do żucia, dekoracje i powłoki do ciast, napoje bezalkoholowe.

Produkt ten w 95% jest wydalany po spożyciu w niezmienionej postaci z organizmu.

Owszem, stosuje się go też do barwienia chemii gospodarczej, ale idąc tym tropem dopatrzymy się wielu substancji dodatkowych w produktach do utrzymania porządku i higieny. Przykład - kwas cytrynowy w odkamieniaczach, węglan wapnia, który to jest często źródłem wapnia w suplementach czy żywności, czy guma guar, którą znajdziemy w kostkach lub pastach do WC.

Ekipa - produkt, który nie może być nudny

Produkt Ekipy miał był kolorowy i atrakcyjny wizualnie, aby przyciągać młodych konsumentów. Jak dobrze tworzyć takie produkty?

Koncept marketingowy, współpraca z Ekipą i grupa docelowa sprawiają, że produkt nie może być "nudny". Pamiętamy, jakie gromy sypały się na Roberta Lewandowskiego, kiedy reklamował Coca-Colę. Sportowy, aktywny i zdrowy tryb życia nie szedł w parze z produktem słodkim. Ekipa, to ludzie, którzy nie kojarzą się ze zdrowym stylem życia, lecz raczej zabawą i ich produkty mają temu odpowiadać. A pytanie o autorytety nastolatków i to kto kształtuje ich nawyki i styl życia to już zupełnie inny temat.