Biznes i technologie

KNF skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. akcji EC Będzin (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 19-09-2023, 09:29

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z akcjami EC Będzin - przekazała we wtorek KNF. Mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych - dodano.