Biznes i technologie

KNF: WIBOR we właściwy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań płynnościowych

Autor: PAP

Data: 29-06-2023, 12:35

Wskaźnik WIBOR posiada zdolność do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych, do których pomiaru został on powołany, we właściwy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań płynnościowych - wynika z opublikowanej oceny WIBOR+u dokonanej przez KNF.