KO apeluje do Gowina, by zatrzymał podatek od reklam

Inicjatywa KO to pokłosie środowego, ogólnopolskiego protestu dużej części mediów prywatnych, które sprzeciwiają się projektowanej nowej daninie publicznej. W środę część stacji telewizyjnych (m.in. TVN24 i Polsat News) i radiowych nie nadawało programu, emitując jedynie komunikat o proteście. W akcję włączyły się także portale internetowe, gdzie tego dnia nie można było przeczytać żadnego artykułu.

W obronie mediów wystąpili w czwartek m.in. liderzy ugrupowań współtworzących KO (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), którzy do konsultacji w sprawie planowanych przez rząd zmian zaprosili przedstawicieli pozostałych formacji opozycyjnych, w tym Szymona Hołownię oraz wicepremiera, ministra rozwoju Jarosława Gowina.

W piątek Koalicja Obywatelska skierowała list do szefa Porozumienia. Podkreślono w nim m.in., że przyjęcie projektu ustawy w sprawie podatku od reklam "oznaczałby nałożenie dodatkowych danin na przedsiębiorstwa i poważne kłopoty ich pracowników". "Przedstawienie tego projektu ustawy spowodowało bezprecedensowy protest wszystkich niezależnych nie-rządowych mediów w Polsce. Była to wielka akcja sprzeciwu wobec próby narzucenia prawa faktycznie likwidującego pluralizm medialny w Polsce" - czytamy w liście do Gowina.

Jak zaznaczono, "przedstawiciele mediów zdają sobie sprawę z faktu, że wprowadzenie zapisów tej ustawy oznaczać będzie, że niepodporządkowane rządowi media upadną lub zostaną przejęte przez władzę, a obywatele zostaną pozbawieni dostępu do informacji innej niż rządowa". "Sprawa ta ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia przyszłości demokracji w Polsce, przeprowadzania kolejnych wyborów i postrzegania Polski na świecie jako państwa demokratycznego" - podkreślili autorzy listu.

Z tego powodu - jak zaznaczyli - "należy do niej podejść inaczej niż do wielu innych sporów politycznych". "W związku z tym zwracamy się do Pana w dwóch sprawach. Po pierwsze - o udział we wspólnym spotkaniu przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych organizowanym przez Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy zaplanowanym na wtorek, 16 lutego" - zwrócili się do Gowina liderzy KO.

Przedmiotem tego spotkania - według nich - będą "kwestie wolności słowa w Polsce w kontekście przedłożonego projektu ustawy". "Proponujemy, by wspólnie zastanowić się, jak zapobiec wprowadzeniu w życie ustawy, która niechybnie stanie się źródłem wielu problemów dla naszego kraju w przyszłości" - napisali autorzy listu.