KO apeluje do rządu o zniesienie ograniczeń, które dotknęły przedsiębiorców

W poniedziałek parlamentarzyści i działacze Koalicji Obywatelskiej w całej Polsce zorganizowali konferencje prasowe dotyczące sytuacji przedsiębiorców i pracowników podczas lockdownu.

Poseł KO, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej we Wrocławiu wskazywał, że "państwo nie pomaga tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy". "Słyszeliśmy zapowiedzi premiera (Mateusza) Morawieckiego, że gdy liczba zakażeń będzie spadać, to zmniejszane będą restrykcje, a jest dokładanie odwrotnie" - mówił Schetyna.

Dodał, że poniedziałek, 18 stycznia, to "dzień symboliczny". "Dzieci wracają do szkół (uczniowie klas I-III- PAP), a przedsiębiorcy, łamiąc zakazy, otwierają swoje firmy, restauracje i punkty gastronomiczne, aby przeżyć. Mamy dziś trudną, wręcz katastrofalną sytuację dla wielu firm, a to dopiero początek wielkich kłopotów, w które wpada polska gospodarka. Żądam aktywności państwa i rządu, czego nie ma" - mówił.

Przewodniczący Regionu Lubelskiego PO, prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział na konferencji prasowej, że jest ona apelem do rządu o zniesienie ograniczeń, które dotknęły przedsiębiorców. Podkreślił, że wiele firm przy zachowaniu reżimu sanitarnego mogłoby funkcjonować, świadczyć usługi mieszkańcom, generować przychody. "Ta sytuacja staje się trudna do zniesienia dla przedsiębiorców. Wielu z nich nie jest objęta pomocą z tarczy, wiele firm rodzinnych stoi przed zagrożeniem zaprzestania działalności, faktycznie bankructwa" - powiedział Żuk.

Podczas konferencji prasowej w Szczecinie zachodniopomorscy politycy KO apelowali o równe traktowanie przedsiębiorców prowadzących różne formy działalności gospodarczej i z różnych regionów Polski. "Przecież hotele, restauracje, cała baza turystyczna nie została zamknięta tylko w górach, nie tylko według PKD, ale cała (…). Dlatego dzisiaj uczciwie trzeba pomagać wszystkim, których dotknęły restrykcje" - mówił poseł KO Sławomir Nitras.

Poseł Arkadiusz Marchewka ocenił, że "karygodne" jest ogłaszanie obostrzeń i ich przedłużanie "z dnia na dzień". "Ci ludzie (przedsiębiorcy) są tak zdesperowani i w tak trudnej sytuacji, że tutaj potrzeba działań, które będą konstruktywnie wpływać na to, co się dzieje" - mówił. Dodał, że politycy KO oczekują od rządu "jasnych wytycznych, jasnych regulacji, jasnych zasad, a nie chaotycznego działania".