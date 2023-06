Biznes i technologie

KO: Program Mieszkanie Plus to wielki bubel

Autor: PAP

Data: 16-06-2023, 15:26

Program Mieszkanie Plus to jeden wielki bubel. Premier obiecywał program mieszkaniowy, który miał wesprzeć najuboższych, a stał się wielkim dramatem dla ludzi, którzy dali się złapać na obietnice rządowe - mówili w piątek politycy KO, którzy udali się na kontrolę do ministerstwa rozwoju i technologii.