Serię kontroli poselskich dotyczących realizacji obietnic premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęli w środę posłowie KO. Jeżeli chcemy żyć w uczciwym państwie musimy zacząć rozliczać rządzących od samej góry - powiedział poseł KO Robert Kropiwnicki.

"Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap kontroli obietnic rządowych premiera Morawieckiego. Po ośmiu latach chcemy pokazać, co zrobili w sprawach, które obiecali. Obiecali i niestety oszukali Polaków w wielu sprawach" - powiedział poseł Kropiwnicki na konferencji zorganizowanej przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodał, że rządzący składali obietnice m.in. w sprawie budowy torów kolejowych, domów drewnianych obwodnic, mostów i sal gimnastycznych. Kropiwnicki poinformował, że w środę politycy KO udają się z kontrolą do spółki Polskie Domy Drewniane, do Ministerstwa Zdrowia ws. Funduszu Wsparcia Szpitali oraz do spółki PKP PLK ws. budowy torów.

Posłanka Marta Golbik przypomniała o rządowym programie "Mieszkanie plus", w ramach którego miało powstać m.in. kilka tysięcy drewnianych domów wybudowanych przez państwową spółkę Polskie Domy Drewniane. "Tymczasem, z tego, co wiemy, z tych drewnianych domów skorzystało zaledwie kilkanaście rodzin. Dlatego udamy się sprawdzić, ile realnie tych drewnianych domów powstało" - powiedziała.

Posłanka Monika Wielichowska poinformowała, że wraz z posłem Tomaszem Szymańskim udają się w środę do resortu zdrowia, by sprawdzić w jakim stanie realizacji jest Fundusz Wsparcia Szpitali. "Miały być ekstra pieniądze dla szpitali, służyć miał do tego fundusz modernizacji szpitali. A jak jest? Jak zwykle szumne zapowiedzi skończyły się na niczym" - powiedziała. Dodała, że pieniądze są w funduszu "rolowane", a szpitale, szczególnie te powiatowe, są na skraju bankructwa.

Szymański dodał, że według zapowiedzi premiera pieniądze z Funduszu Wsparcia Szpitali miały być zainwestowane w szpitale powiatowe, tymczasem - jak stwierdził - poziom zadłużenia szpitali w Polsce przekracza dzisiaj 21 mld zł.

Poseł Michał Krawczyk poinformował, że wraz z posłami Arkadiuszem Myrchą i Robertem Kropiwnickim udają się w środę do spółki PKP PLK, by skontrolować program Kolej Plus. Mówił, że posłowie chcą się dowiedzieć, z czego wynikają opóźnienia modernizacji linii kolejowych. Z kolei poseł Jarosław Urbaniak zapowiedział, że sprawdzi proces budowy obwodnic i mostów w ciągu ośmiu lat rządów PiS.

"Jeżeli chcemy żyć w uczciwym państwie musimy zacząć rozliczać rządzących od samej góry. Nie może być tak, że premier co tydzień składa jakieś obietnice, z których się w ogóle nie wywiązuje i cynicznie okłamuje Polaków pod potrzeby bieżące. Chcemy uczciwej Polski, a w niej premier musi być rozliczany za swoje słowa" - powiedział Kropiwnicki.

Poseł Myrcha stwierdził, że politycy KO "wychodzą naprzeciw apelom Polaków" i chcą sprawdzić obietnice składane przez premiera, a na początek zweryfikują te z kampanii wyborczej z 2019 roku . "Dziś będzie pierwszy odcinek z długiego serialu +Oszustwa PiS+ i +Kłamca Morawiecki+" - dodał.