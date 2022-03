Kobiety stanowią 40 proc. zatrudnionych w logistyce

Według badania Gartnera „The Women in Supply Chain Survey 2021” na świecie kobiety stanowią już ponad 40 proc. wszystkich pracowników łańcucha dostaw. Codziennie zajmują się relacjami z klientem, kwestiami finansowymi, kadrowymi, nadzorowaniem procesów i zarządzaniem zasobami. O tym, jak wygląda codzienna praca u lidera logistyki produktów świeżych w Polsce opowiadają ekspertki Quick Service Logistics Polska.

Autor: opr. RW

Data: 08-03-2022, 12:30

Jak znalazły się Panie w branży logistycznej? Co sprawiło, że wybrały Panie właśnie taką ścieżkę zawodową?

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa QSL Polska: Zdecydował o tym całkowity przypadek. Do Warszawy trafiłam po studiach, szukałam pracy, a mój przyszły pracodawca szukał asystentki. W moim przekonaniu miała to być praca „na chwilę”. Ze względów rodzinnych nie wiedziałam, czy w ogóle zatrzymamy się na dłużej w stolicy, nie miałam więc szczególnych oczekiwań. Okazało się, że trafiłam do fantastycznego zespołu, który dał początek mojej karierze w logistyce.

Magdalena Jarząbek, starsza manager ds. zakupów i relacji z klientami QSL Polska: Podczas studiów szukałam pracy w bankowości oraz w działach finansowych, z myślą o docelowej pracy jako biegły rewident bądź doradca podatkowy. Przypadek sprawił, że zamiast zaproponowanej mi pracy w banku wybrałam dział zakupów w niewielkiej wówczas sieci gastronomicznej. Po kilku latach pracy

we wspaniałym zespole postanowiłam spróbować swoich sił „po drugiej stronie”, czyli w szeroko rozumianym supply chain management. I tak od ponad 12 lat zajmuję się rozwiązaniami logistycznymi dla gastronomii.

Paulina Okrasso-Pacholska, specjalistka ds. transportu QSL Polska: Początkowo o wyborze branży logistycznej zadecydował przypadek, ponieważ z wykształcenia jestem magistrem prawa. Teraz, z perspektywy już mojego kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego, nie zamieniłabym tej branży na żadną inną.

Praca w logistyce daje satysfakcję

Jak oceniają Panie swoją pracę? W jakich obszarach pozwala ona się rozwinąć, a co stanowi wyzwanie?

A.S.: Nasza praca jest bardzo interesująca i niezwykle wymagająca. Logistyka to dziedzina, w której każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania. Dzięki doświadczonemu zespołowi możemy stawiać im czoła – silny team to podstawa sukcesu. Rozwój możliwy jest na każdym kroku: wdrażamy nowe projekty, świat wokół nas zmienia się, a my chcemy dotrzymać mu kroku. Wszystkie te działania składają się na doświadczenie, z którego czerpię w codziennej pracy. Jakie problemy stanowią obecnie największe wyzwanie? Zapewne zmiany podatkowe znalazłyby się na czele listy.

M.J.: Oceniłabym swoją pracę jako bardzo wymagającą, ale jednocześnie dającą dużo satysfakcji. Praca w branży logistycznej, szczególnie w takiej firmie jak QSL Polska, daje możliwość zdobycia doświadczenia zarówno w obszarze planowaniu zapasu, optymalizacji rozwiązań magazynowych i transportowych, jak i w samej obsłudze klienta. Współpracujemy z ponad 180 dostawcami, realizujemy dostawy do prawie 700 restauracji z dwóch centrów logistycznych, więc każdego dnia mierzymy się z wyzwaniami, ale są one dla nas na tyle przewidywalne, że nie stanowią większego problemu. Mam również przyjemność kierować dwoma działami, planowania zapasu i obsługi klienta, co powoduje konieczność angażowania konkretnych umiejętności oraz stosowania nowych rozwiązań. W ostatnim czasie największym wyzwaniem są dla mnie zmiany prawne, podatkowe i minimalny czas na ich wprowadzenie w życie.

P.O.P.: Przede wszystkim cenię sobie kontakt z ludźmi i przyjazną atmosferę w miejscu pracy - to ułatwia pokonywanie wielu problemów, które w obszarze łańcucha dostaw są codziennością. Wyzwaniem jest tak naprawdę każdy dzień, dlatego ważna jest umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji. Na pewno istotne jest również bogate doświadczenie naszego zespołu, dzięki któremu możemy wyjść zwycięsko z różnych sytuacji.

Praca bez rutyny

Czy z perspektywy doświadczenia wybrałyby Panie ten sam zawód?

A.S.: Tak. Miałam i mam szczęście pracować z niezwykłymi ludźmi, a dziedzina, w której realizuję się zawodowo, jest niezwykle interesująca.

M.J.: Tak, zarówno ten wyuczony, jak i wykonywany. Z wyuczonego nadal zdarza mi się korzystać, szczególnie w ostatnim czasie, ale to doświadczenie praktyczne w logistyce nie ma sobie równych i daje wiele możliwości na przyszłość.

P.O.P.: Tak, ponieważ trudno w tym zawodzie popaść w rutynę. Umożliwia on zdobywanie nowych umiejętności i stały rozwój.

Kobiety w QSL

Jak procent zatrudnienia w QSL Polska stanowią kobiety? W jakich działach najczęściej pracują?

A.S.: W QSL Polska udział kobiet w operacji nie przekracza kilku procent, natomiast w biurze to niemal 70%. Dla nas jako firmy niezwykle ważne jest, aby każdy pracownik czuł, że jest równo i sprawiedliwie traktowany. Staramy się stworzyć każdemu pracownikowi warunki sprzyjające odnoszeniu sukcesów oraz udzielać wsparcia koniecznego do dalszego rozwoju.