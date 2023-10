Biznes i technologie

Kobiety w biznesie. "Potrzebny jest system, który zmieni rzeczywistość"

29-10-2023

Aktualizacja: 29-10-2023, 15:53

UE chce do 2026 r. wzmocnić reprezentację kobiet we władzach firm. Polska ma tu szczególnie wiele pracy do wykonania. - Potrzebny jest cały system, który zmieni rzeczywistość - mówi Interii Biznes Aleksandra Czyżewska, head of people and performance; HR & administration director Kraft Heinz Polska.







Kobiety w biznesie. "Potrzebny jest system, który zmieni rzeczywistość", fot. shutterstock