Kody kreskowe ułatwią zakupy osobom niewidomym

Asisto to personalny asystent w formie aplikacji mobilnej dostosowany do użytku dla osób niedowidzących. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji aplikacja dokładnie lokalizuje i identyfikuje produkty na półkach sklepowych. Rozwiązanie wykorzystuje najnowsze modele interpretacji obrazu, eliminując konieczność obecności osoby trzeciej podczas zakupów i zmniejszając poziom wykluczenia społecznego tych osób.

– Na pomysł wpadliśmy, gdy przez przypadek spotkaliśmy naszego niewidomego znajomego w supermarkecie. Był on na zakupach ze swoim niepełnosprawnym kolegą jeżdżącym na wózku inwalidzkim. Po rozmowie dowiedzieliśmy się, że jednym z większych problemów osób niewidomych jest realizowanie codziennych obowiązków, jak np. robienie zakupów. Nasz kolega robi je trzy, cztery razy w tygodniu, potrzebuje do tego pomocy osoby widzącej, która pokieruje go do danej półki i wskaże mu dany produkt. Rozmowa przekonała nas, że taka aplikacja ma szansę realnie wpłynąć na standard życia osób z zaburzeniami percepcji – mówi Adam Stelmaszyk, student wydziału informatyki i telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, współtwórca aplikacji.

Aplikacja Asisto pomaga walczyć z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych przy pomocy technologii. Jej autorzy podkreślają, że głównym założeniem projektu było poprawienie doświadczenia zakupowego osób niewidomych oraz umożliwienie im samodzielnych i bezpiecznych zakupów:

– W naszym rozwiązaniu kierowaliśmy się przede wszystkim zasadą, żeby proces nie wymagał angażowania żadnych osób trzecich. Bez względu czy jest to bliski przyjaciel, pracownik galerii, czy przypadkowy wolontariusz, osoby z niepełnosprawnością mogą czuć się skrępowane w takiej sytuacji. Nasz pomysł wykorzystuje najnowszy postęp technologiczny, który w przeciągu kilku ostatnich lat stworzył nowe możliwości w dziedzinie zautomatyzowanego rozpoznawania obiektów na zdjęciach. Z jego pomocą redefiniujemy obszar konsumencki, żeby w większym stopniu włączał osoby niewidome lub niedowidzące w społeczeństwo – komentuje Mikołaj Sienkiewicz, student informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, jeden z twórców aplikacji.