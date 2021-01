Koła Gospodyń Wiejskich rozliczają się z dotacji

ARiMR: pomoc covidowa dla rolników będzie wypłacona do końca roku

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków.

5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła –

w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

- prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej

w środowiskach wiejskich;

- rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;

- działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

- rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;

- reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.