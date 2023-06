Od niedzieli obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich. W nowym rozkładzie, po raz pierwszy w historii regionalnego przewoźnika, znalazło się połączenie z Wrocławia do Świnoujścia.

Wakacyjna korekta wprowadza nieznaczne zmiany w godzinach odjazdów składów. Zmiany dotyczą też tras, na których planowane są remonty trakcji.

Nowością w nowym rozkładzie jazdy Kolei Dolnośląskich jest połączenie z Wrocławia do Świnoujścia. Pierwszy taki pociąg wyruszy z Wrocławia 24 czerwca o godzinie 5:40, aby dojechać do Świnoujścia o godz. 11.10. Powrotny pociąg Kolei Dolnośląskich ruszy o 16:40 ze Świnoujścia, a do Wrocławia Głównego dojedzie o 22:07. "Będą to najszybsze pociągi na tej trasie, wprowadzamy także rezerwacje miejsc w cenie biletu. Rozwijamy się i zaczynamy korzystać z otwartych dostępów na trasy wykraczające poza nasze województwo" - przekonuje prezes Kolei Dolnośląski Damian Stawikowski.

Od czwartku, 8 czerwca, regionalny przewoźnik wznowił też połączenia z Wrocławia do czeskiego Adrspachu, gdzie znajduje się popularne wśród turystów Skalne Miasto. Te połączenia będą realizowane w wakacyjnym rozkładzie jazdy w weekendy i święta.

Do rozkładu jazdy wróci także Kulturzug, kursujący bezpośrednio z Wrocławia do Berlina. Pierwszy Pociąg do Kultury przyjedzie do Wrocławia 16 czerwca - a po polskiej stronie zatrzyma się w Legnicy, Bolesławcu i Węglińcu.

Z powodu remontów w najbliższych miesiącach czasowo zamknięte będą niektóre odcinki tras kolejowych w regionie. Tam podróżni będą musieli skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Chodzi o odcinki tras: Strzegom - Jaworzyna Śląska; Lubań Śl. - Węgliniec i Lubań Śl. - Gryfów Śląski; Świdnica Miasto - Bielawa; Mościsko Dzierżoniowskie - Kamieniec Ząbkowicki; Jelcz-Laskowice - Siechnice (zamknięcie nocne, niektóre pociągi); Smardzów Wrocławski - Strzelin; Wałbrzych Główny/Ścinawka Średnia - Kłodzko.

"Tradycyjnie prosimy o uważne sprawdzanie komunikatów na stacjach oraz śledzenie powiadomień o utrudnieniach na stronie kolejedolnoslaskie.pl przed każdą planowaną podróżą" - powiedział rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.