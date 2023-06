Samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie (KMŁ) otrzymał ponad 10,2 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na zakup siedmiu nowych, hybrydowych autobusów do obsługi Autobusowych Linii Dowozowych. Nowe pojazdy mają wyjechać na trasy jeszcze w tym roku.

Jak wyjaśnił we wtorek marszałek Małopolski Witold Kozłowski podczas przekazania umowy dofinansowania, środki na zakup autobusów pochodzą z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, specjalnego funduszu utworzonego przez region w związku z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy. Dlatego - wskazał marszałek - pojazdy te na co dzień będą służyły do przewozu pasażerów KMŁ, a w razie konieczności posłużą do relokacji uchodźców lub w innych kryzysowych sytuacjach.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka ocenił, że zainteresowanie dowozami autobusowymi uruchamianymi przez Koleje Małopolskie jest bardzo duże, dlatego przewoźnik zdecydował o zwiększeniu taboru.

"Nowe autobusy - zakupione w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej - wyjadą na małopolskie drogi jeszcze w tym roku" - zapowiedział Smółka.

Autobusowe Linie Dowozowe samorządowych Kolei Małopolskich w pierwotnym zamierzeniu miały dowozić pasażerów z mniejszych miejscowości do stacji przesiadkowych na pociąg. W związku z zapotrzebowaniem na przewozy autobusowe w regionie z czasem formuła ta została poszerzona także o regularne linie kursujące np. z Myślenic i Olkusza do Krakowa. Obecnie siatka ALD składa się z przeszło 20 linii dowozowych obejmujących swoim zasięgiem całe województwo.