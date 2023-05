Sytuacja na rynku rolniczym i na rynku zbóż jest dynamiczna, dlatego Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje, dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie – powiedział w środę na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, fot. shutterstock

Sytuacja na rynku rolniczym i na rynku zbóż jest dynamiczna

"Sytuacja na rynku rolniczym i na rynku zbóż jest dynamiczna, dlatego Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje, dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie" - powiedział w środę na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. "Wsparcie do sprzedanych zbóż we wszystkich formach będzie udzielane wszystkim rolnikom do pierwszych 300 ha" - zaznaczył minister.

Wyjaśnił, że ta sprawa została wynegocjowana z rolnikami ze Szczecina i z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Stwierdził, że chodzi o to, że jeśli rolnik ma 350 ha, to dopłaty uzyska do 300 ha.

"Kolejna zmiana - sprawa spółdzielni rolniczych. Zależy nam na tym, aby się rozwijały, zależy nam na tym, aby rolnicy współpracowali ze sobą w spółdzielniach, dlatego tutaj pomoc dla spółdzielni w tych dopłatach do zboża i nawozów będzie podzielona na członków spółdzielni. Jeśli spółdzielnia ma 5 członków, to te 300 ha będzie dotyczyło na każdego członka spółdzielni" - powiedział minister rolnictwa.

Dopłaty do pierwszych 300 ha będą dotyczyć także nawozów

Dodał, że dopłaty do pierwszych 300 ha będą dotyczyć także nawozów. Powiedział ponadto, że rząd zdecydował o podwyższeniu - lub w niektórych wypadkach wprowadzeniu - pomocy do upraw. Wsparcie ma obejmować okres od 1 grudnia do 14 kwietnia.

Z infografiki zaprezentowanej podczas środowej konferencji prasowej wynika, że pomoc do uprawy pszenicy w woj. lubelskim i podkarpackim zostanie podniesiona do 1375 zł/ha z 825 zł/ha obecnie. Z kolei wsparcie do uprawy kukurydzy w tych województwach wyniesie 1750 zł/ha, podczas gdy wcześniej było to 1050 zł/ha.

Wsparcie do uprawy pszenicy w woj. małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim zostanie podniesiona do 1265 zł/ha z 825 zł/ha, zaś w przypadku kukurydzy do 1610 zł/ha z 840 zł/ha wcześniej. Pojawi się też dopłata do uprawy gryki, która wynieść ma 805 zł/ha w tych województwach.

W pozostałych województwach dopłaty do uprawy pszenicy będą wynosić 1100 zł/ha (wcześniej było 495 zł/ha), dopłata do kukurydzy wyniesie 1400 zł/ha (było 630 zł/ha), zaś dopłaty do gryki wyniosą 700 zł/ha.