10 umów z samorządami na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisał we wtorek wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Łączna wartość rządowego wsparcia dla tych inwestycji to ponad 20 mln zł.

Biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (WUW) poinformowało we wtorek, że w tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wielkopolskich samorządów trafi w sumie ponad 233 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 2,7 mln zł powiat kościański zrealizuje budowę, przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej stanowiącej ul. Łąkową w Kościanie. Samorząd powiatu pleszewskiego przy rządowym wsparciu w wysokości 507 tys. zł planuje przebudowę ul. Kolejowej w Gizałkach.

W powiecie leszczyńskim zostanie rozbudowana droga powiatowa na odcinku od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Pawłowice dzięki dofinansowaniu z programu w wysokości 4,2 mln zł. Powiat jarociński 4,4 mln zł przeznaczy na przebudowę drogi powiatowej Żerków - Bieździadów.

"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program, który umożliwia realizację inwestycji służących mieszkańcom. To modernizacja i budowa dróg, które pozwalają im dotrzeć do szkoły, pracy, czy też szpitala" - powiedział we wtorek wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wojewoda podpisał we wtorek również umowy z samorządami z powiatu poznańskiego. Wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie, jest miasto Luboń. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 3,7 mln zł samorząd będzie mógł zrealizować remont odcinka ul. Żabikowskiej.

Gmina Kleszczewo środki w kwocie 504 tys. zł przeznaczy na budowę drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami przy ul. Lawendowej w Gowarzewie. W gminie Kostrzyn zostanie wybudowana ulica Spokojna w Siekierkach Wielkich przy rządowym wsparciu w wysokości 584 tys. zł. Gmina Suchy Las pozyskane fundusze w wysokości 1,3 mln zł planuje przeznaczyć na budowę ulicy Kwiatowej w Golęczewie.

W Pobiedziskach z pomocą rządowych środków w wysokości 1,7 mln zł zostanie przebudowany układ komunikacyjny w rejonie ulic Władysława Jagiełły, Zielonej i Tysiąclecia wraz z przebudową odwodnienia, z kolei gmina Komorniki dzięki dofinansowaniu w kwocie 837 tys. zł będzie mogła zrealizować budowę ul. Garncarskiej w Plewiskach.

"Podpisane dziś umowy to dofinansowanie inwestycji, które pozwolą na rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej. Kolejne edycje programu są dowodem na to, że współpraca administracji rządowej i samorządowej daje możliwość realizacji nowych inwestycji, które są potrzebne dla mieszkańców i rozwoju całego regionu" - powiedział wojewoda.

W 2023 r. do samorządów w całej Polsce na rozwój infrastruktury drogowej trafi ponad 2,6 mld zł.

Biuro prasowe WUW w Poznaniu podkreśliło, że od początku programu, wliczając środki na 2023 r., na ten cel przeznaczono łącznie ponad 15,3 mld zł. W tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wielkopolskich samorządów trafi w sumie ponad 233 mln zł, co pozwoli na realizację 150 zadań, w tym 42 powiatowych i 108 gminnych. To 184 km nowych i wyremontowanych dróg w regionie.