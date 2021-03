Kolejne produkty spożywcze z Polski podbijają Mongolię

FoodCare to polska firma z niemal czterdziestoletnią historią. Posiada trzy fabryki, w tym jedną z najnowocześniejszych fabryk napojów w Europie. Działalność firmy rozpoczęła się od sprzedaży deserów opartych na tradycyjnych recepturach – większość z nich stosowana jest w produkcji do dziś. Z czasem firma rozszerzyła portfolio m.in. o ciasta instant, polewy, kremy do wypieków, dodatki do pieczenia i galaretki. Furorę na polskim rynku zrobiły w 2011 roku napoje energetyczne BLACK. Nowy produkt był rewolucją w swojej kategorii. Z czasem do oferty dołączono również napoje owocowe, izotoniczne i witaminowe. Ekspansję na rynki zagraniczne FoodCare rozpoczął w 1990 roku. Eksport stał się jednym z filarów wzrostu firmy.

– Nasze produkty są obecne w ponad 60 krajach Europy, Afryki, obu Ameryk i Azji. Dzięki Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z naszą ofertą mogliśmy wejść na rynek mongolski. Współpraca z CU rozpoczęła się w zeszłym, trudnym roku. Kontrakt dotyczy całego portfolio napojów. To zarówno energetyki, napoje izotoniczne, owocowe, ale też woda mineralna – wyjaśnia Angelika Majka, Dyrektor Eksportu w FoodCare.

Sektor FMCG w Mongolii jest dla polskich firm ciekawą alternatywą dla tradycyjnych, najbliższych rynków. Wysokie prawdopodobieństwo sukcesu potwierdzają kolejne polsko-mongolskie kontrakty biznesowe, o których PAIH na bieżąco informuje. W związku z pandemią w tym azjatyckim kraju wzrosło zapotrzebowanie na importowaną żywność, w tym warzywa czy owoce. Polscy producenci witamin i suplementów również mają realną możliwość ekspansji.

– Polskie firmy z powodzeniem realizują plany eksportowe w Mongolii. Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim produkty spożywcze. Warto dodać, że Polska jest od wielu lat drugim, największym eksporterem do Mongolii, biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej. Przed pandemią eksport polskich produktów osiągnął rekordowy poziom prawie 65 mln USD. W związku z małą bazą produkcyjną, kraj jest uzależniony od importu. Przypomnijmy, że prawie połowa populacji kraju mieszka w Ułan Bator, czyli jest to bardzo skoncentrowany rynek. To wyjątkowy kraj azjatycki, który preferuje zachodnie produkty spożywcze, a zachodnia kultura kulinarna cieszy się dużą popularnością. To naprawdę dobry kierunek dla polskich firm – mówi kierownik biura PAIH w Ułan Bator, Bat-Erdene Boldbaatar.

Sukces FoodCare w Mongolii miał swoje początki w lutym 2020 roku. Wtedy biuro Agencji w Ułan Bator zorganizowało dla polskich przedsiębiorców spotkania z zarządem jednej z wiodących sieci w Mongolii – CU. Jego członkowie przyjechali do Warszawy, by zapoznać się z potencjalnymi kontrahentami. Efektem spotkań było kilka kontraktów eksportowych, m.in. podpisanie umowy dystrybucyjnej pomiędzy FoodCare a CU już w marcu 2020 roku. Współpraca rozwijana jest w ramach kategorii napojów energetycznych, izotonicznych, wód mineralnych i smakowych.

– W Ułan Bator istnieje ponad 100 sklepów CU. Oferta naszej sieci to m.in. napoje bezalkoholowe, żywność pakowana, świeże produkty i przekąski. I w tę ofertę doskonale wpisują się produkty FoodCare. Chcemy zwiększać wolumen ich sprzedaży, ale też wdrażać nowe kategorie produktów i oczywiście nowe działania, by budować świadomość polskich produktów wśród mongolskich konsumentów. Polskie towary cenimy za ich jakość, ciekawy design, cenę, ale też wsparcie marketingowe, które oferuje nasz polski partner. Mongolia to dynamicznie rozwijające się społeczeństwo, średnia wieku to 28 lat. Konsumenci chcą produktów dobrej jakości. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są produkty FoodCare – mówi Dyrektor Importu CU, Nyamsuren Dashjav.

Jako priorytety współpracy, zarówno FoodCare jak i sieć CU wskazują stabilizację sprzedaży, inwestycję w rozpoznawalność marki i zakorzenienie polskich produktów na rynku mongolskim. Eksperci PAIH podkreślają, że kolejna polsko-mongolska współpraca to dowód na to, że nawet w bardzo trudnych czasach pandemii budowanie skutecznych relacji biznesowych na odległych rynkach jest możliwe.

FMCG w Mongolii szacowany jest na ok. 1 mld USD. Główne kategorie importowanych produktów to warzywa i owoce, oleje roślinne, cukier, jaja, wieprzowina i drób, mleko w proszku, czekolada i słodycze, napoje bezalkoholowe i alkoholowe. To szansa dla polskich producentów. Mongołowie kojarzą nasze produkty z wysoką, europejską jakością.

Eksperci PAIH wskazują, że kilka lat temu w Mongolii rozpoczęła się zmiana profilu sektora detalicznego. Duże firmy zza granicy inwestują w nowoczesne obiekty handlowe, takie jak hipermarkety i sklepy typu convenience. W Ułan Bator działa 10 wiodących sieci super i hipermarketów, które mają ponad 100 oddziałów. Istnieje też 8 tys. małych sklepów spożywczych i ponad 130 sklepów typu convenience store. Polscy producenci, w związku z bardzo dobrym wizerunkiem swoich produktów, mogą skutecznie konkurować na tamtejszym rynku.

– Drzwi na rynek Azji Środkowo-Wschodniej szeroko otworzyło m.in. organizowane przez PAIH i polskie MSZ w Ułan Bator w 2019 roku Forum Biznesu Polska-Mongolia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców i importerów. Dzięki Forum nawiązały się bardzo perspektywiczne kontakty biznesowe, a uczestnicy wyraźnie zainteresowali się polskimi produktami, szczególnie z branży spożywczo-rolnej. Dziś możemy mówić o owocnych efektach tych rozmów – podsumowuje Bat-Erdene Boldbaatar.

Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Ułan Bator wspiera polskich przedsiębiorców w wejściu na rynek mongolski m.in. pomagając w nawiązaniu kontaktów z partnerami biznesowymi i tamtejszymi dystrybutorami. Firmy zainteresowane rozwojem biznesu poza Europą, PAIH zaprasza do przyjrzenia się wschodzącym rynkom azjatyckim i do kontaktu z Agencją. 28 kwietnia odbędzie się bezpłatne webinarium „Możliwości dla polskich przedsiębiorstw z branży produktów spożywczych i chemii gospodarczej w Mongolii”.

