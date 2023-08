Trwają żniwa, ale część rolników protestuje. Chodzi o rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej w szacowaniu szkód suszowych. Brak tego rozdzielenia sprawi, że większość rolników nie dostanie rekompensat za suszę.

Większość rolników nie dostanie rekompensat za suszę, fot. shutterstock

Kolejne protesty rolników

Na 4 sierpnia kolejny protest zapowiedzieli rolnicy z zachodniopomorskiej Solidarności. Póki co zapowiadają strajk ostrzegawczy, który odbędzie się w trzech powiatach: szczecinieckiem, stargardzkim i choszczeńskim.

Jakie postulaty zgłoszono?

- Zgłosiliśmy postulat, by rozdzielić produkcję roślinną od zwierzęcej. Walczymy o to od czterech lat, ponieważ nie zanosi się na żadne zmiany, postanowiliśmy wyjść na ulicę – mówi Emil Mieczaj, rolnik z zachodniopomorskiego. - Hodowcy bydła, zwierząt, mają pomniejszaną pomoc, mimo że mają duże straty. To doprowadzi do likwidowania kolejnych stad. Naprawdę stoimy pod ścianą - dodaje Emil Mieczaj.

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie u wojewody zachodniopomorskiego. Doszło też do wirtualnych rozmów z ministrem rolnictwa, Robertem Telusem.

